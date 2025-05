Ser viejo es agotador

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 2 de mayo 2025, 09:21 Comenta Compartir

Hubo un tiempo en que a la tercera edad no se le llamaba así, sino directamente vejez. Esa época previa al cambio climático, en la que en Londres siempre había niebla, los taxistas conocían de memoria las direcciones porque todavía no existía el GPS y sin residencias de ancianos ni viajes del Imserso, quienes podían permitírselo pasaban su jubilación en hoteles y casas de huéspedes.

En aquella Inglaterra de la segunda mitad del siglo XX, que todavía no imaginaba que en lugar del estado del bienestar escandinavo iba a vivir la era Thatcher, se sitúa el hotel Claremont –el título original era 'Mrs. Palfrey at the Claremont, por cierto–, en el que se instala Laura Palfrey, que acaba de enviudar, y ha decidido pasar sus últimos años en un retiro dorado que le permitirá acercarse al bullicioso 'Swinging London' que hasta entonces no había podido disfrutar, y de paso recuperar el contacto con su nieto, empleado en el Museo Británico.

Pero con lo que no contaba es con que el Clairmont es un microcosmos muy particular, donde rigen unas convenciones sociales propias a las que deberá acostumbrarse. Además de trabar nuevas amistades, para sobrevivir en esa burbuja la obsesión será ocultar la soledad no deseada, lo que equivale a librarse de las críticas implacables y el escarnio hacia aquellos que nunca reciben visitas. Y como sus familiares nunca terminan de aparecer, para salvar las apariencias, tan importantes en aquella época –y en todas, por desgracia–, la señora Palfrey acabará pidiendo a Lupo, un joven escritor al que ha conocido de manera literalmente accidental, que suplante a su nieto.

Por supuesto, el juego de enredos está servido, en una novela tan lúcida como afilada, y que a través de un humor elegantísimo radiografía a una clase media demasiado condicionada por los convencionalismos. Y en la que, sin embargo, «ser viejo era un trabajo duro. Era como ser bebé, pero a la inversa. Un niño pequeño aprende algo nuevo cada día; un anciano olvida algo cada día. Los nombres desaparecen, las fechas ya no significan nada, las secuencias se tornan confusas y las caras borrosas. La primera infancia y la vejez son épocas agotadoras». Publicada por primera vez en nuestro país, se trata de la obra más conocida de Elizabeth Taylor (1912-1975), una escritora inglesa que, eclipsada en vida por la actriz homónima, recibió el reconocimiento de crítica y público de manera póstuma.

Título Prohibido morir aquí

Autor Elizabeth Taylor

Editorial Libros del Asteroide, 2025

Páginas y precio 240 páginas/ 20,95 euros