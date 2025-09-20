Muere a los 91 años Manuel Piedrahíta, histórico corresponsal de RTVE en Alemania Contó desde Bonn, entonces capital de la República Federal Alemana, la Guerra Fría y entrevistó a los cancilleres Willy Brandt y Helmut Schmidt, entre otros políticos europeos

El periodista Manuel Piedrahíta, excorresponsal de Radio Nacional de España (RNE) y Televisión Española (TVE) en Alemania, ha fallecido este pasado viernes en Madrid a los 91 años, según ha informado RTVE a través de su canal de X.

Natural de Baena (Córdoba), Manuel Piedrahíta Toro, graduado en Periodismo en 1955 y licenciado en Derecho en 1957, comenzó su vida laboral en el diario 'Pueblo', que dirigía Emilio Romero. Su primer destino internacional fue Londres, donde trabajó de corresponsal entre 1962 y 1963. Allí entró en contacto con la agencia Reuters y, más tarde, con Europa Press. En 1967 pasó a Nuevo Diario, donde permaneció hasta 1974.

En el año 1974, Manuel Piedrahíta saltó a los micrófonos y trabajó para Radio Nacional de España (RNE) en la que era entonces capital de la República Federal Alemana, Bonn. Esa etapa coincidió con la Guerra Fría, desde donde relataba las claves de la política y los cambios sociales en un momento crucial de la historia europea.

En 1981 regresó a España y fue nombrado director de los servicios informativos de Radio Nacional. Sin embargo, poco después, regresó a Bonn como corresponsal de Televisión Española (TVE). En esa casa desempeñó varias actividades, siendo adjunto a la dirección de los servicios informativos. Además de su labor como periodista, impartió clases para que otros muchos aprendieran el oficio en la Complutense y en el CEU, y es autor de varias novelas, entre ellas 'El hombre que vivió tres veces', que presentó en 2020 en Córdoba.

En su extensa y prolífica carrera, Piedrahíta entrevistó a los cancilleres Willy Brandt y Helmut Schmidt, a Mario Soares, Lech Walesa, George H.W. Bush, y conoció a Harold Wilson y Edward Heath, en el ámbito político; además y entrevistó a Marisol, El Cordobés, Roger Moore, Yehudi Menuhin, Victoria de los Ángeles.

Manuel Piedrahíta, indica 'Diario de Córdoba', ha muerto el mismo día que se declaraba la Semana Santa de Baena como Fiesta de Interés Turístico Internacional, habiendo sido él uno de sus mayores embajadores. También fue presidente de la Federación Andaluza de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (Fecoan) así como presidente de la Cofradía Amigos del Olivo de su ciudad natal.

