Donna Strickland recibe el Honoris Causa de la UIMP alentando a los estudiantes a no tener miedo a los retos Roberto Ruiz El catedrático José Miguel López-Higuera ha pronunciado la laudatio de la Nobel de Física en la que ha destacado los méritos científicos que posee Strickland para ser merecedora de este título DM . Santander Jueves, 20 junio 2019, 15:40

«Siempre habrá una persona extraña tratando de derribarte. El truco está en ignorar a esos pocos y confiar en todos los demás. Lo más importante es recordar que nunca sabes dónde te lleva la vida, por lo que simplemente hay que intentar y disfrutar del viaje». Es el mensaje que la Premio Nobel Donna Strickland transmite a sus alumnos y que hoy ha planteado tras recibir de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) su distinción como Honoris Causa por ser una «una atleta» en su campo de investigación que además es «una persona normal».

Esas han sido algunas de las palabras con las que la rectora de la UIMP, María Luz Morán, y el profesor José Miguel López-Higuera -que ha hecho de padrino- han definido a Strickland, distinguida por su aportación a la física gracias a sus trabajos en la amplificación de pulso gorjeado que permitieron el desarrollo de aplicaciones de láser con alta intensidad.

Durante su discurso, Strickland, que ha agradecido este reconocimiento y ha repasado su trayectoria profesional y personal, ha destacado que, con su experiencia, aconseja a los alumnos no echarse atrás ante los desafíos. «No tener miedo de asumir retos». «Solo hay que asegurarse de que sea lo que realmente quieres hacer. Si no lo sabes, confía en tus amigos para tomar esa decisión», ha subrayado la canadiense.

La rectora, María Luz Morán, ha destacado que Donna Strickland representa lo que significa la UIMP: «una combinación de talento académico, potencia investigadora y labor de difusión de sus conocimientos». «Es posible ser una excelente investigadora y una persona normal y sonriente», ha dicho en alusión a la científica.

Así, Morán ha considerado «un privilegio» haber tenido a la profesora Strickland impartiendo una escuela clásica de la programación veraniega de la UIMP y un «honor» haberla hecho Doctora Honoris Causa, la máxima concesión académica en el campo de la investigación

R. Ruiz

Por su parte, López-Higuera, que al igual que ha hecho Donna Strickland durante su discurso ha repasado su trayectoria y alguna anécdota personal, ha subrayado que esta reputada científica se describe a sí misma como «una atleta de la física» que disfruta dedicando esfuerzos a descifrar lo desconocido.

«Siempre dispuesta a no tomar nada por sabido, a retornar a los principios para eliminar conceptos erróneos, capaz de trabajar con alegría y pasión«, ha afirmado.

De hecho, ha asegurado que Donna Strickland se preguntaba si el tema elegido para elaborar su tesis doctoral -trasladar a las frecuencias ópticas una metodología que, por aquel entonces, se utilizaba en el campo del radar- daría los resultados necesarios para elaborar su tesis doctoral, lo que 33 años más tarde le haría merecedora del Premio Nobel.

Strickland ha sido distinguida con muchos premios, de los que López-Higuera ha subrayado tres: Ontario's Premiers Research Excellence Award (1999) y el President of The Optical Society OSA (2013), además del ya citado Nobel

Además, han asistido a la celebración otras autoridades como el secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Pablo Acosta; y el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos.

Precisamente, Donna Strickland ha participado esta semana en el curso que ha organizado la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, titulado IV International School on Light Sciences and Technologies. Core: Light in Sources, Health and Medicine.

En la actualidad, la profesora centra sus investigaciones en contribuir a lograr nuevos hitos en el campo de los láseres intensos y ultrarrápidos en lo concerniente a las interacciones con la materia de láseres intensos, en óptica no lineal y en sistemas de láseres intensos y ultrarrápidos.