José Miguel Viñas, la pasada semana, en La Magdalena. Daniel Pedriza
José Miguel Viñas | Físico y meteorólogo

«Negar el cambio climático favorece la inacción. Y la acción tiene que ser global»

Ha dirigido un taller de cinco días en la UIMP para paliar una de las cosas que más echa en falta: «Una cultura meteorológica en la población»

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:24

Domo de calor es uno de los conceptos que José Miguel Viñas (Madrid, 1969) ha decidido incluir en la versión actualizada de su ‘Diccionario ilustrado ... del tiempo y el clima’, que publica en octubre con cerca de 2.200 entradas. Al igual que dana o ciclogénesis explosiva, el domo de calor se ha instalado ya en los partes meteorológicos que ofrecen radios y televisiones, y se cuela con cierta naturalidad en los titulares y en las conversaciones de ascensor. El fenómeno –a grandes rasgos, una especie de «bóveda de aire cálido que se queda anclada» sobre un lugar durante días, «semanas, incluso»– se ha dejado sentir este agosto en la península ibérica y, entre sus efectos más indeseados, está el calentamiento del mar, explica Viñas en La Magdalena, donde la pasada semana impartió el taller ‘Meteorología básica’, esto es, un mano a mano con sus alumnos de cinco días de duración en los que el físico y meteorólogo, una ‘rock star’ de la disciplina, siempre presto a divulgar y a aterrizar la ciencia, ha compartido su conocimiento y sus preocupaciones al pie de la bahía de Santander.

