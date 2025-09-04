El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Acto de clausura de los cursos de verano de la UIMP

El arquitecto y urbanista José María Ezquiaga ofrecerá una lección durante la ceremonia, con presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant

DM .

DM .

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:58

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebra este jueves la clausura de los Cursos de Verano, con la lección del arquitecto y urbanista José María Ezquiaga.

El acto, que tiene lugar en la Sala Riancho del Palacio de la Magdalena, cuenta con la presencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y el rector de la UIMP, Carlos Andradas.

