Voces de la Patagonia en PHotoEspaña Santander

La Patagonia, ingente geografía del fin del mundo, ha sido considerada desde siempre un territorio de contrastes, donde la naturaleza imponente dialoga con las ... historias humanas que la habitan. Bajo el epígrafe 'Chile: Voces de la Patagonia', PHotoEspaña 2025 en Santander inaugura el próximo viernes, día 27, en la Biblioteca Central esta cita que «invita a explorar esta tierra austral a través de la fotografía, capturando no solo sus paisajes, sino también las voces y experiencias de quienes la llaman hogar». Entre lo documental y lo poético, «Chile: Voces de la Patagonia» reúne el trabajo de Martín Gusinde. Las imágenes expuestas no solo retratan los glaciares, fiordos y estepas que definen el paisaje patagónico, sino que también dan protagonismo a las comunidades ancestrales, sus tradiciones y desafíos. Cada fotografía es un testimonio, una voz que resuena desde el sur profundo, a modo de reflexión sobre la relación entre el ser humano y su entorno.

Tras la propuesta se asoma una premisa clara: «Nuestros ancestros nos enseñan que la historia se construye día a día. Que lejos de ser estática, se reinterpreta entre generaciones, siendo la transmisión de cada historia, entre padres e hijos, abuelos y nietos, el más preciado de los legados de nuestra identidad.» Son esas voces, las de los antepasados, las que han mantenido viva, por siglos, la memoria del pueblo patagónico: único, misterioso y a la vez heroico». A principios del pasado siglo, Martín Gusinde no sólo estudió, sino que generó vínculos y relaciones únicas con hombres y mujeres Selk'nam, Yaghan y Kawéskar, llegando a conocer su cosmovisión, lengua y tradiciones. Gracias a él, y al trabajo de Xavier Barral, se logró contar con «un registro único de la identidad de esta cultura ancestral, parte esencial de la identidad de Chile».

1919-1024. Sin título.. Bote de una pieza inspirado en aquellos utilizados por la población de Chiloé. Kawéskar, 1923-1924. Ulen, el bufón masculino. Su rol es divertir a los espectadores del hain. Ceremonia del Haín, rita Selknam, 1923. 1 /

Concebida originariamente por Xavier Barral y Christine Barthe y el comisariado de Filantropía Cortés Solari: Atelier EXBm, ambos organizadores, en la muestra de PHotoEspaña colabora la Fundación Chile-España y es posible con la implicación del Gobierno cántabro y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo .

La historia de este proyecto se inicia en 2018, cuando Filantropía Cortés Solari, a través de Fundación MERI, organiza la muestra 'Ballenas, voces del mar'. En ese contexto, surge la idea de incluir en la exposición, dos fotos pertenecientes a la colección registrada por el sacerdote alemán, Martín Gusinde, sobre indígenas. Martín Gusinde (1886-1969) -sacerdote de la Congregación Verbo Divino y antropólogo-, rescató la vida y costumbres de etnias australes como los kawésqar, onas o selknam y los yámanas, en sus viajes. Entre 1918 y 1924, realizó sucesivas expediciones a Tierra del Fuego, donde investigó las costumbres y retrató a las mujeres y hombres de estas culturas, «sus ritos, ceremonias y su cotidianeidad».

Debido a que sus fotografías son de propiedad de la editorial francesa, Xavier Barral, para utilizar las imágenes Cortés Solari, fundadora y presidenta ejecutiva de Filantropía , decide iniciar una negociación con el propio director de la editorial con el fin de adquirir la colección completa de 147 fotos que forman parte del libro 'El espíritu de los hombres de Tierra del Fuego', de Gusinde. Tras más de un año de conversaciones, se llega a un acuerdo con Barral (ya fallecido), en 2019.

Las imágenes, que viajaron de Francia a Chile, donde permanecen guardadas hasta el pasado año, constituyen un legado al patrimonio nacional. Martín Gusinde, que tomó las fotografías entre 1918 y 1924, a lo largo de cuatro viajes, recorrió los lugares, «participando en largas ceremonias y en la vida cotidiana de los pueblos».

El religioso tomó cerca de 2.000 fotografías en blanco y negro en placa de vidrios, donde estudió y generó vínculos y relaciones con hombres y mujeres de estas tierras, conociendo su cosmovisión, su lengua, además de sus formas de vida simbólica y sus quehaceres. Registró así su lengua, fonética y música en diversos soportes de la época, como escritos sobre papel y cilindros sonoros.

La selección de imágenes en Santander, a través del Festival de Fotografía, podrá verse en la Sala Piti Cantalapiedra de la Biblioteca Central. Tras la mirada de Gusinde surge la ritualidad, el paisaje y la arquitectura de los pueblos, ejes de los temas que aborda la selección de 43 fotografías.

Esta semana, asimismo, la sala Concepción Arenal de la propia BCC inaugurará otra muestra de PHotoEspaña, 'Santander 1900 - 1920 de Liborio Porset, ya avanzada, comisariada por Carlos González Ximénez.

En el último tercio del siglo XIX, la burguesía se aficionó a la fotografía, generando nuevos códigos visuales influenciados tanto por la estética del cinematógrafo y el incipiente fotoperiodismo como por la fotografía profesional. Los operadores aficionados recreaban, por medio de sus placas, la vida, los usos y costumbres instalados en la regencia de María Cristina y los primeros años del reinado de Alfonso XIII.

Liborio C. Porset (Bilbao, c. 1850 - Madrid, c. 1920) fue un personaje curioso, poeta, corredor de seguros, dueño de una sastrería de renombre en la calle Sevilla de Madrid y estereoscopista aficionado. De clase acomodada, viajaba con frecuencia y veraneaba en Santander, ciudad que inmortalizó a través de cientos de placas tridimensionales inéditas en el primer cuarto del siglo XX. La exposición presentará por primera vez una selección de fotografías realizadas en Santander. Las imágenes que se conservan ofrecen una visión privilegiada de la ciudad, previa al incendio que la arrasó en 1941.