'Los Yugoslavos', la fe en la palabra según Juan Mayorga, en el Palacio de Festivales

A pesar del título, ninguno de los protagonistas de la obra 'Los Yugoslavos' de Juan Mayorga, «pisó aquel país que se llamaba Yugoslavia», explica el ... dramaturgo. La obra, con las entradas online agotadas desde hace semanas, tiene doble función esta semana en el Palacio, los días 10 y 11, a las 19.30 horas, en la Sala Pereda.

Ambas jornadas, a las 11.00 horas, se pondrá a la venta el 10% del aforo reservado, tanto en taquilla como en la web del Palacio.

AGENDA SEMANAL Texto y dirección 'Los yugoslavos', de Juan Mayorga.

Reparto Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Marta Gómez, Alba Planas.

Funciones Viernes 10 y sábado 11, a las 19.30 horas, en la Sala Pereda del Palacio de Festivales.

Entradas Agotadas en preventa, se reserva un 10% que se podrá adquirir desde las 11.00 horas de ambas jornadas en taquilla y online.

El título de la obra alude a un lugar donde quizás se reunían personas que tenían en común haber nacido en un lugar que ya no existe. El reparto lo componen Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Marta Gómez y Alba Planas. Les acompaña la composición musical de Jaume Manresa, con diseño y vestuario de Elisa Sanz e iluminación de Juan Cornejo.

En 'Los yugoslavos' todo empieza cuando un camarero oye hablar a un cliente y le pide que hable con su esposa. Los personajes protagonistas son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas.

Lo que el camarero ruega a ese desconocido es que hable a su esposa, la cual parece estar hundiéndose en la tristeza y el silencio. El camarero espera que el cliente descubra las palabras salvadoras que él no es capaz de encontrar para su mujer.

Ella, a su vez, camina mapa en mano por la ciudad buscando un lugar que llaman 'Los yugoslavos', quizá otro bar donde acaso se reúnan personas que tienen en común haber nacido en un país que ya no existe. Hasta que una muchacha le ofrece, a cambio del suyo, otro mapa.

«Mi abuelo Goyo tenía un bar y cada noche volvía contando historias que acababa de vivir con sus clientes -explica Mayorga-Supongo que ahí nació mi deseo de escribir esta obra. 'Los yugoslavos' trata sobre uno de los asuntos que con más insistencia me ocupan: lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros. Hay muchas razones por las que, desde que la escribí, quería llevar a escena 'Los yugoslavos'. La más importante, que sus personajes me importan».

Juan Mayorga es dramaturgo y director de la Cátedra de Artes Escénicas y del Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid. Es también académico de número de la Real Academia de Doctores de España, socio de honor de la Real Sociedad Matemática Española y miembro del Comité Científico de la Biblioteca Nacional de España. Recibió en 2022 el Premio Princesa de Asturias de las Letras. No es casual la mirada a su infancia y biografía, pues en el caso de Juan Mayorga, ambas estuvieron llenas de palabras. Su padre leía en voz alta mientras los niños jugabam. Desde el escenario llegaron las palabras de Nuria Espert interpretando un texto de Lorca 'Doña Rosita la soltera', que le cambiaría la vida. Fue entonces cuando comprendió que el teatro le enseñaba a estar a tento, a escuchar y arrancó su andadura como dramaturgo.

Desde entonces, sus numerosos textos han servido para conmover al público, jugar con el silencio, y convertirlo en un instrumento para salir al encuentro de los otros.

En 2018, Mayorga tomó posesión de su silla en la Real Academia Española, con el discurso llamado, precisamente, 'Silencio'. En 2021 fue elegido además, tesorero de la institución.

Desde febrero de 2022 es director del Teatro de la Abadía de Madrid y del Corral de Comedias de Alcalá de Henares.

Su amplia obra teatral, en la que destacan las piezas 'Himmelweg', 'El chico de la última fila' -llevada al cine por François Ozon en la película 'Dans la maison', ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián-, 'Animales nocturnos', 'Hamelin', 'Cartas de amor a Stalin', 'La paz perpetua' y 'El cartógrafo', ha sido traducida a más de treinta idiomas