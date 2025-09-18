Attaoui buscará el podio en los 800

Attaoui ya está en la final de los 800, que se disputará el sábado. El torrelaveguense acaba de convertirse en uno de los protagonistas del ... Mundial de Tokio al dominar con autoridad su semifinal por encima del gran favorito y cruzar la meta con un tiempo de 1.43.18.

El torrelaveguense partía en la calle ocho con una referencia clara: la cinco del gran favorito, el líder mundial de 2025 Emmanuel Wanyonyi. Tras una buena salida se colocó, fiel a su constumbre, en cola antes del regarupamiento. Pero si alguien creía que era un síntoma de debilidad, se equivocaba. Pasó el 400 cerrando el grupo que encabezaba Meziane, pero el francés se iba a desfondar pronto.

En la segunda vuelta comenzó a tirar Wanyonyi y Attaoui, a hacer lo de siempre: progresar por donde se pudiera. El interior estaba muy cerrado, asi que se fue hasta la calle 3 y, haciendo gala de un gran cambio de ritmo, no solo camputó al keniano, qie progresaba hasta el liderato, sino que le adelantó para ponerse en cabeza con metros de ventaja cuando se encaraba la recta final.

Administró bien su renta ante el sprint de Wanyonyi, que con el cántabro opoir delante no podía permitirse ninguna sorpresa que le echara abajo la clasificación. De nuevo le sobró alguna zancada al torrelaveguense, esta vez incluso tres o cuatro antes de cruzar la línea de meta con unos espectaculares 1.43.18 para una semifinal, lo que le convierte, ya sin ninguna duda, en indiscutible aspirante al podio. El favorito entraba a su zaga y marcaba un tiempo de 1.43.47.

La primera semifinal trajo consigo un mano a mano entre dos de los aspitantes, Arop y Desjati, que entraron en primera y segunda posición con el mismo tiempo, 1.45.09, por delante de un English que con 1.45.47 se quedaba fuera del pase directo.

La segunda, con David Barroso en liza, deparó, además de la eliminación del español, la primera sorpresa de la competición, con la eliminación del estadounidense Donovan Brazier. El estadounidense, autor esta temporada de un 1.42.16, llegaba renacido y con posibilidades de reeditar su título de 2019. Un rival menos para Attaoui. Se clasificaron el McPhilips con una marca de 1.43,18, batiendo el récord de Irlanda, y Burgin con 1.43.17.

Reto complejo pero posible

Attaoui buscará ahora el podio en el gran final de los 800 en el Estadio Olímpico de Tokio. Lo hará en una cita en la que no faltará ninguno de los favoritos, que también cumplieron en las series del martes y la semifinal de este jueves.

Entre ellos el vigente campeón del mundo, Marco Arop, que el martes reguló para entrar tercero en la misma serie que el cántabro, y quien probablemente sea el mayor candidato, el keniano Emmanuel Wanyonyi, que llega con un registro de 1.41.44 que constituye la mejor marca del año. Cerca de él ha estado el estadounidense y al vigente campeón olímpico, el canadiense Marco Arop, son palabras mayores. Wanyonyi llega con una mejor marca en 2025.

Otros candidatos son el argelino Djamel Sedjati, que tiene la cuarta mejor marca del año (la tercera de los campeonatos, puesto que el estadounidense Hosh Hoey no ha acudido) con 1.42.20. Aunque Attaoui ha quedado en los primeros meses del año unas décimas por detrás en lo que a plusmarca personal se refiere (1.42.73), su 1.42.04 de 2024 (récord de España) demuestra que tiene potencial en sus piernas para luchar por el oro. Más aun si la carrera no es excesivamente rápida.