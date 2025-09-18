El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Atletismo

Attaoui buscará el podio en los 800

El cántabro gana su semifinal por delante del gran favorito y con un tiempo de 1.43.18

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:21

Attaoui ya está en la final de los 800, que se disputará el sábado. El torrelaveguense acaba de convertirse en uno de los protagonistas del ... Mundial de Tokio al dominar con autoridad su semifinal por encima del gran favorito y cruzar la meta con un tiempo de 1.43.18.

