Attauoi, ganador este martes por la mañana de su serie. EFE
Atletismo | Mundial de Japón

Attaoui se clasifica para las semifinales de los 800

El torrelaveguense ha sido el más rápido en su serie (1.45.25) por delante del canadiense Arop, uno de los grandes favoritos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:57

Mohamed Attaoui ya está en las semifinales de los 800 en el Mundial de Japón. El cántabro se ha clasificado con solvencia en la segunda ... serie, donde partiendo de la calle 6 ha llevado a cabo una táctica muy efectiva y desmotrado un gran final, uno de los aspectos en los que progresa y que le puede llevar a un salto cualitativo.

