Atletismo La cántabra Noemí Cano se viste de plata en el Europeo de cross Los equipos españoles femeninos que han competido en este Europeo de cross. / DM . La cántabra consigue con la selección sub-23 el segundo puesto por equipos en el Campeonato de Europa de campo a través | El conjunto sénior, con Zulema Fuentes-Pila, termina en la sexta plaza MARCO GARCÍA VIDART Santander Lunes, 10 diciembre 2018, 09:18

Era su primera convocatoria con la selección española. Y no ha podido saldarse de mejor manera. Noemí Cano (La Penilla de Cayón, 1998) conseguía este domingo la medalla de plata junto a sus compañeras del equipo sub-23 en el Europeo de Cross que se celebró en la localidad holandesa de Tilburg. Con 25 puntos, las españolas apenas se quedaron a tres de la medalla de oro, que fue para Alemania. Gran Bretaña, con 33, subió al tercer escalón del podio.

El enrevesado y embarrado trazado holandés albergaba el Campeonato de Europa de campo a través. Y el combinado español sub-23 acertó con la única clave posible a la hora de la competición por equipos. Las tres primeras en meta eran las que cerraban la puntuación para el país. Ninguna española logró subir al podio en cuanto a la competición individual, pero Celia Antón entraba en la quinta plaza, apenas a once segundos del bronce. Carmela Cardama era octava y Marta García, décimo segunda para sumar 25 puntos para España, los respectivos puntos de sus posiciones. Sólo las germanas, con un '2-6-14' lograron arrebatar, y por muy poco, el título europeo a las españolas. Noemí Cano terminó en el puesto 33º, con un tiempo de 21:45.

Carmela Cardama, Paula González, Maider Leoz, Celia Antón, Marta García y Noemí Cano. / RFEA

Zulema: «Lo he dado todo»

«He dado todo lo que tenía, pero las piernas no iban desde la salida. Pero cuando se da todo lo que se tiene, no se puede hacer más». Zulema Fuentes-Pila (Santander, 1977) no estaba contenta por la carrera que le había salido en Tilburg. Además, a sus más de 41 años –la participante más veterana del Europeo– «me he puesto nerviosa, al ser la capitana. Como una infantil». El trazado embarrado de Tilburg hizo sufrir desde la salida a la cántabra. «Me hubiera gustado sufrir las dos últimas vueltas, pero he sufrido desde la salida». Así que no tocó otra que aguantar. «Mi cuerpo y mi cabeza no me permiten retirarme». El puesto 59 que ocupó en la clasificación general (un tiempo de 28:45) le valió para ser la quinta española, aunque «el puesto es bastante malo para lo que yo pretendía. Diez o quince puestos más adelante sí pensaba. Pero no iba para adelante». Aún así, España terminó sexta en la clasificación por equipos con 85 puntos, a cinco de Suecia y de igualar la actuación del pasado Europeo en Samorín (Eslovaquia).

Nuria Lugueros, Tania Carretero, Elena Loyo, Trihas Gebre, Zulema Fuentes-Pila y María José Pérez. / RFEA

Junto a la plata de la selección femenina sub-23, España se vino de Holanda con otras tres preseas. Ouassim Oumaiz logró la plata en la categoría sub-20 masculina, mientras que el conjunto masculino sub-23 consiguió el bronce. La gran alegría de la jornada vino del combinado del relevo mixto. Saúl Ordóñez, Esther Guerrero, Víctor Ruiz y Solange Pereira consiguieron la medalla de oro.