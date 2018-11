Atletismo Zulema Fuentes-Pila y Noemí Cano, al Europeo de Cross Cano (6) y Zulema, en la Carrera de Ajo. : / Antonio 'Sane' Las dos atletas cántabras formarán parte de la selección española que compita en la localidad holandesa de Tilburg el próximo 9 de diciembre MARCO GARCÍA VIDART Santander Miércoles, 28 noviembre 2018, 07:46

A las dos les hace mucha ilusión. Pero por motivos bien distintos. Noemí Cano (La Penilla de Cayón, 1998) se pondrá a sus 20 años por primera vez la camiseta de la selección española. Mientras, Zulema Fuentes-Pila (Santander, 1977) ha vestido esos colores muchas veces. Pero a los 41 años, pocos atletas pueden decir que se han ganado el derecho a representar a España en una competición internacional de atletismo. Así las cosas, la juventud de una, la veteranía de la otra y la ilusión de ambas estarán el próximo 9 de diciembre en la localidad holandesa de Tilburg. El lugar que acogerá el vigésimo quinto Campeonato de Europa de campo a través.

Tras las tres pruebas de clasificación -Atapuerca, Soria y Alcobendas- ambas tenían bastante claro que su presencia en el Europeo era casi segura. «Con los puntos que logré en Atapuerca y Soria estaba dentro. Y decidí no competir en Alcobendas», señala Cano. «Puntuaban dos de esas tres carreras.

La selección española Absoluta femenina. Tania Carretero, Zulema Fuentes-Pila, Trihas Gebre, Elena Loyo, Nuria Lugueros y María José Pérez. Absoluta masculina. Antonio Abadía, Fernando Carro, Javier Guerra, Daniel Mateo, Adel Mechaal y Juan Antonio Pérez. Sub-23 femenina. Celia Antón, Noemí Cano, Carmela Cardama, Marta García, Paula González, Maider Leoz Sub-23 masculina. Adrián Ben, Ignacio Fontes, Amin Houkmi, Andrés Jiménez, Tariku Novales, Pablo Sánchez. Sub-20 femenina. Isabel Barreiro, Ana Patricia Campos, Laia Casajoana, Carla Gallardo, Cristina Ruiz, Elia Saura. Sub-20 masculina. Mario García, Enrique Herreros, Ouassin Oumaiz, Manuel Peris, Andrés Rodríguez, Joan Tapias.

La atleta sub-23 que este año se estrena en las filas del Piélagos ya ha recibido un correo de la Española para que se haga la preceptiva analítica. Donde no estará es en la concentración de Punta Umbría (Huelva). «A esa sólo van los atletas de categoría absoluta». Así, de lo único que tendrá que ocuparse es de estar el día 6 en Madrid para volar hacia Holanda el día 7.

Cano es atleta por el momento de media distancia. En pista, «el 1.500 y los 3.000». Aunque en ruta ya ha corrido sobre diez kilómetros. Por eso, prefiere encontrarse en Tilburg un circuito «rápido. Eso me favorece». La de La Penilla de Cayón ya le ha echado un ojo a un vídeo que la organización del Europeo ha colgado en su web. «Es bastante llano. Se ve bastante barro y algún obstáculo. Parece rápido». En Holanda un 9 de diciembre apunta a que hará frío. «No me gusta, pero hay que adaptarse a todo».

En su primera convocatoria con la selección española, no habrá otro objetivo para la cántabra que «coger experiencia, disfrutar, aprender y hacerlo lo mejor que pueda». Eso a nivel individual, porque por equipos la cosa cambia. «En mi categoría, el equipo femenino no es malo. Sí se puede aspirar a hacer un buen puesto en el Europeo. Confío en ello».

«Ilusionada y nerviosa»

«Mi mánager me animaba a ir. Me decía que lo que estaba consiguiendo era un hito. Y que tenía que aprovecharlo». Zulema Fuentes-Pila ha vencido las reticencias que le hacían dudar sobre su presencia en el Europeo. Eso sí, no irá a esa novedosa concentración en Punta Umbría. «Es imposible. No tengo días para ello», en su ajetreada vida de madre de dos niños pequeños y de profesora de atletismo en un par de colegios. Con 41 años, «estoy ilusionada por ir a Holanda. Pero también nerviosa. En un Europeo te codeas con lo mejor del continente». Zulema no hará ya más de «tres entrenamientos fuertes» para llegar en óptima forma a Tilburg.

Ya que en el trazado holandés no hay mucha cuesta, la cántabra desea que haya barro. «Cuanto más rápido sea, las 'niñas' contra las que compito irán más rápido», afirma entre risas. El objetivo de Zulema en su segundo Europeo será estar entre las cuatro españolas que puntúen para la clasificación por equipos. Porque el objetivo de una medalla es perfectamente posible. «Cuatro de las seis debemos tener un buen día». Como en cualquier carrera de su vida, promete «dejarme la piel. Y hacer que merezca la pena el separarme cuatro o cinco días de mis hijos».