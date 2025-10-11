El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reggie Johnson Jr.,del Alega, con la pelota ayer en el Trueba Roberto Ruiz

El Alega no puede con el Palencia y cae en el Vicente Trueba

Los de Lolo Encinas, inconsistentes en casa, suman la segunda derrota de la temporada

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Torrelavega

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:04

Comenta

Como el doctor Jeckyll y Mr. Hyde, con una dualidad de rendimiento que la pasada jornada mostró un juego brillante, mientras que esta tarde se ... mostró inconsistente. Así ha comenzado la Liga el Grupo Alega Cantabria, que cosechó una nueva derrota el Vicente Trueba ante el Súper Agropal Palencia (58-107) con un resultado abultado que ni siquiera Jassel Pérez pudo maquillar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor
  2. 2

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  3. 3

    El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas
  4. 4

    La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local
  5. 5 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  6. 6 Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!
  7. 7

    El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío
  8. 8

    La Marigalante se hunde en México
  9. 9

    Álvaro Pombo vincula la Medalla de Oro de Cantabria con sus recuerdos de verano en Santander
  10. 10

    «Los alumnos son los rehenes» del conflicto salarial en Educación, critican las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Alega no puede con el Palencia y cae en el Vicente Trueba

El Alega no puede con el Palencia y cae en el Vicente Trueba