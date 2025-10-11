El Alega no puede con el Palencia y cae en el Vicente Trueba

Como el doctor Jeckyll y Mr. Hyde, con una dualidad de rendimiento que la pasada jornada mostró un juego brillante, mientras que esta tarde se ... mostró inconsistente. Así ha comenzado la Liga el Grupo Alega Cantabria, que cosechó una nueva derrota el Vicente Trueba ante el Súper Agropal Palencia (58-107) con un resultado abultado que ni siquiera Jassel Pérez pudo maquillar.

Grupo Alega Cantabria Powell (0), Taboada (0), Rodríguez (9), Lugarini (5), Martínez (6), Yu (2), Hernández (1), Jassel (16), Johnson (13), Kande (6). 58 - 107 Súper Agropal Palencia Wintering (22), Kunkel (21), Borg (12), Oroz (2), Jakovics (10), Kamba (4), Rodríguez (8), Vrankic (14), González (0), Armus (5), Ugochukwu (9), Muñoz (0). Parciales: 11-28, 13-32, 24-22, 10-25.

Árbitros: Ángel de Lucas, Fernando Ibáñez y Joan Fanes.

Incidencias: Partido correspondiente a la 3ª jornada de Liga disputado en el pabellón Vicente Trueba, en Torrelavega.

El equipo cántabro, bipolar sobre el parqué, arrancó con un cinco inicial formado por Jassel, Martínez, Yu, Lugarini y Reggie Johnson, pero no se encontraba cómodo y al poco tiempo Lolo Encinas tuvo que pedir tiempo muerto para paliar el 2-12 que lucía el marcador. Solo Lugarini había logrado una canasta. Había que ponerle remedio. El discurso caló en Jassel que se puso las pilas y logró recortar distancias (10-14). Pero fue un espejismo. El parcial acabó con un 11-28 poco halagüeño para los locales.

El segundo cuarto no fue muy diferente. El Alega apenas pudo sumar 13 puntos frente a los 32 del Palencia y los de Lolo Encinas se fueron al descanso con un 24-60 que metía miedo. Quedaba medio partido para dar la vuelta a la situación, pero la cosa se antojaba complicada. Frenar la apisonadora no entraba en los planes de los palentinos. Aún así los cántabros salieron mejor plantados tras el descanso y eso dio sus frutos. Cerraron el tercer parcial con 24-22, pero la diferencia en el marcador seguía siendo abismal (48-82). El último asalto solo sirvió para certificar la derrota con un parcial de 10-25.