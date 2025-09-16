El circuito 3x3 CaixaBank de Santander cierra con una jornada de récord Esta última edición ha contado con 277 partidos protagonizados por 570 jugadores y jugadoras de todas las edades, distribuidos en 142 equipos

DM Santander Martes, 16 de septiembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

El circuito 3x3 CaixaBank ha vuelto a demostrar que es el mayor circuito de baloncesto 3x3 gratuito y al aire libre de España con su última parada en Santander. El éxito de participación y acogida en la capital cántabra ha permitido transmitir entre todos los participantes los valores vinculados al deporte. Así, hasta la cita santanderina se acercaron más de 3.800 personas en la Plaza de la Porticada para disfrutar de una jornada llena de emoción, donde se celebraron 277 partidos protagonizados por 570 jugadores y jugadoras de todas las edades, distribuidos en 142 equipos.

Pero el evento fue mucho más que deporte: el ambiente familiar y festivo ofreció múltiples actividades pensadas para todos los públicos, convirtiendo la experiencia en una auténtica celebración del baloncesto. Además, la jornada contó con la visita de un ícono del baloncesto nacional como Fernando Romay, que compartió su pasión y cercanía con los asistentes.

La realización de esta parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2025 fue posible gracias a la colaboración entre la FEB y CaixaBank, junto al respaldo fundamental del Ayuntamiento de Santander y la Federación Cántabra de Baloncesto. También, cabe la pena resaltar el reconocimiento especial para el equipo de voluntarios del Programa FEB-CaixaBank, cuya implicación y entrega fueron esenciales para que la jornada se desarrollara con éxito y orden. Su labor ejemplifica el compromiso que impulsa este proyecto deportivo. El evento se integra dentro del lema 'Cancha para todxs', una filosofía que promueve la inclusión, el disfrute del deporte en familia y el papel transformador del baloncesto en la sociedad.

Raúl Martín, director de área de CaixaBank en Santander, destacó que «esta parada del circuito en Santander ha sido la más inclusiva y solidaria de todas las celebradas en la ciudad, al participar personas de toda edad y recaudar, gracias al «triple solidario», una donación que se destinará a Fundación Obra San Martín. El balance no puede ser más positivo y la ciudad ha respondido fantásticamente». Así mismo, con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, la concejala de deportes de la ciudad, Beatriz Pellón, hizo referencia a la emoción que sienten los ciudadanos aficionados a este deporte con la realización de este tipo de eventos deportivos, mencionando que: «Este tipo de eventos son siempre una buena iniciativa, ha sido un honor tener a todas las personas en la Porticada y es también un honor que podamos asumir a todo tipo de personas y federaciones. Desde la ciudad siempre estamos encantados de recibiros».

Nuevo circuito 3x3

Este año, el mayor circuito de baloncesto 3x3, gratuito y al aire libre de España pasa a llamarse Circuito 3x3 CaixaBank y estrena logo para acompañar a su nueva nomenclatura. Esta novedad nace a raíz del éxito de participación que, año a año, ha conseguido el tradicional 'Plaza'. Ahora, con la nueva temporada, se dará un nuevo impulso social profundizando en el valor solidario e inclusivo del circuito para llegar a todo tipo de participantes, sin sesgos de ningún tipo.

En este contexto nace el lema 'Cancha para Todxs'. Con el propósito de incrementar las actividades que trascienden a la competición deportiva y ampliar la oferta al público general. Así, habrá nuevas iniciativas dirigidas a los más mayores, con entrenamientos específicos para fomentar el envejecimiento activo, juegos y actividades en las pistas para las familias y los visitantes locales. 'Cancha para todxs' refleja, parada a parada, cómo el deporte es una herramienta de aprendizaje de valores a partir del juego y la diversión.

El carácter inclusivo del circuito, que impulsa la participación de todos sin sesgos de ningún tipo, seguirá siendo un protagonista en la nueva edición del Circuito 3x3 CaixaBank. Por ello, cada parada contará con un torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) y ofrecerá actividades de exhibición para sensibilizar a la sociedad. Y la Pista Universo Mujer Baloncesto, escenario de las finales femeninas de cada cita, sigue siendo uno de los puntos fuertes del circuito para impulsar la práctica del baloncesto por parte de niñas y jóvenes.

En esta edición se consolida la iniciativa 'Márcate un Triple Solidario', que de mano de CaixaBank volverá a llamar a la ciudadanía a marcarse un Triple por una causa. De la mano de la Fundación «la Caixa», todo triple anotado durante la competición deportiva por categorías y por el público sumará para recaudar fondos para fines sociales. En el caso de Santiago de Compostela, se han destinado a la Fundación Obra San Martín, cuya finalidad social se centra en las necesidades básicas de la sociedad, acogiendo y apoyando a las personas sin importar que problemas tenga, ofreciéndoles respuestas individuales a problemas particulares.

Con esta iniciativa, todos los participantes inscritos y los visitantes que se acerquen al Circuito 3x3 CaixaBank podrán lanzar a canasta en un espacio dedicado con el reto de anotar al menos 1.000 triples y poner su granito de arena a favor de los colectivos más necesitados.

Temas

Baloncesto

Caixabank

Santander