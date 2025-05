A falta de cuatro jornadas para cerrar la Liga, el Bathco se enfrenta a dificultades y temores. La irregularidad y el juego intermitente de los ... naranjas hacen peligrar el desembarco europeo de los torrelaveguenses vía Liga -queda el as en la manga de la Copa del Rey-. Jacobo Cuétara (Ribadesella, 1980) tiene claro que los cuatro partidos que restan son «finales» y que los problemas llegan cuando «no somos fieles a nuestro estilo». Cuando el Bathco pierde sus «señas de identidad, eso nos lleva a no jugar como entrenamos».

-¿Cómo se define este final de Liga que se avecina?

-Un final apoteósico. Creo que hacía bastantes años que no se veía una situación asíb con tantos equipos luchando por las plazas europeas o por eludir el descenso. Esto es bonito, sobre todo, para la competición. Nosotros hemos dejado escapar la ventaja que teníamos y, bueno, estamos en esa lucha.

-El cuarto puesto es un buen resultado, pero, ¿sabe a poco después de lo vivido este curso?

-Estamos donde queríamos estar al principio, solo que lo hemos conseguido con una primera vuelta por encima de nuestras posibilidades y una segunda en la que estamos por debajo de ellas, pero seguimos ahí con opciones a falta de cuatro jornadas.

-Coincide, eso sí, el bache naranja -33 puntos- con las dinámicas imparables de Logroño, Ademar o Valladolid -todos ellos 32 puntos-.

-Nosotros nos centramos en intentar dar nuestro nivel, que es lo que no estamos consiguiendo. Y lo hacemos, pero de manera intermitente; es decir, no estamos teniendo la regularidad de la primera vuelta. Estamos entrenando muy bien, eso es una realidad que no se puede cuestionar, pero luego en competición hay partidos en que las cosas salen y otros en los que no.

-Para las cuatro finales que quedan para intentar quedarse un billete a Europa, ¿cuál es el plan?

-Podríamos excusarnos en que hemos jugado una docena más de partidos que la mayoría de la Liga Asobal, pero eso ya lo sabíamos. Siempre hemos sido conscientes de que podía llegar este momento y ahora ya no hay que dar vueltas a nada. Lo que hay que intentar es sumar el mayor número de puntos posibles de los que quedan. Estos partidos, efectivamente, son como finales y cada final se trata por separado.

-¿Cuál es el objetivo principal ahora mismo?

-Internamente, sobre todo, es conseguir dar nuestro nivel en el siguiente partido, que es lo que nos cuesta. Estamos siendo irregulares e intermitentes.

-¿Cuánto hay de exceso de presión por las expectativas?

-Lógicamente, el hecho de estar arriba aumenta las expectativas para todos y, por tanto, para nosotros aumenta la presión, pero ese es el bendito problema de estar arriba, y con eso hay que saber jugar. Sí genera presión el hecho de que se los demás se vayan acercando en busca de esas plazas europeas. No es que tengamos esa obligación, esa necesidad de estar en Europa; es por la ilusión que tenemos todos. Durante todo el año hemos estado ahí y perderlo es lo que nos genera cierta ansiedad.

-¿Cuál es el origen de esa irregularidad de la segunda vuelta?

-No es tan sencillo, sobre todo porque cuando en esta irregularidad ganamos dos partidos seguidos, lo miramos de una manera, y después de perder, lo miramos de otra. El hecho de que en un momento determinado de la Liga Asobal tengas un rendimiento más bajo que en otros le pasa a todo el mundo, pero los equipos de la zona alta de la clasificación consiguen minimizar mucho el efecto y su pérdida de puntos es menor.

-Resuelta la fuga de puntos en el Vicente Trueba, queda controlar la ansiedad a domicilio.

-La ansiedad se materializa en que hay momentos de partido en que no somos fieles a nuestro estilo. Perdemos nuestras señas de identidad y eso nos lleva a no jugar como entrenamos, pero hay que saber llevarlo. No se puede hacer otra cosa, es lo que tiene estar arriba.

-¿Se está haciendo larga la Liga?

-Más que la Liga, la temporada, pero ya sabíamos que iba a pasar. Si vas a jugar más de cuarenta partidos, no hay solución. Se va a hacer largo. En un momento determinado estaremos más preparados para poder soportar eso, pero a día de hoy es la primera vez que nos pasa.