Andrés Moyano, lateral derecho del Bathco, se eleva para disparar por encima de Gedo y Gustavo. Luis Palomeque
Balonmano

Fafa Cangiani regala el liderato al Bathco

El extremo naranja empata al Recoletas Valladolid en los últimos segundos y permite a los de Torrelavega seguir invictos y asaltar la primera plaza

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

El Bathco duerme líder de Asobal, a la espera del partido de mañana del Granollers, gracias al acierto letal del extremo argentino Fafa Cangiani, ... que envió el balón a las redes en los últimos segundos para empatar (24-24) al Recoletas Valladolid en el Vicente Trueba. En un partido que tardó en arrancar, tuvo un inicio lento que llevó a un primer parcial (1-1) poco anotador mientras los 'Gladiadores Azules' apostaban por jugar al límite hasta que llegó una tarjeta roja que sacó de la ecuación a Lucas Ribeiro por una acción sobre Marko Jurkovic que dejaba a los castellanos con un defensor menos. El tiempo iba pasando y la pólvora seguía mojada, mientras las últimas líneas eran las principales protagonistas en un encuentro espeso desde que sonó la bocina inicial.

