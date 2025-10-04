Fafa Cangiani regala el liderato al Bathco

El Bathco duerme líder de Asobal, a la espera del partido de mañana del Granollers, gracias al acierto letal del extremo argentino Fafa Cangiani, ... que envió el balón a las redes en los últimos segundos para empatar (24-24) al Recoletas Valladolid en el Vicente Trueba. En un partido que tardó en arrancar, tuvo un inicio lento que llevó a un primer parcial (1-1) poco anotador mientras los 'Gladiadores Azules' apostaban por jugar al límite hasta que llegó una tarjeta roja que sacó de la ecuación a Lucas Ribeiro por una acción sobre Marko Jurkovic que dejaba a los castellanos con un defensor menos. El tiempo iba pasando y la pólvora seguía mojada, mientras las últimas líneas eran las principales protagonistas en un encuentro espeso desde que sonó la bocina inicial.

Los ataques densos y trabados del Bathco propiciaron que el Recoletas Valladolid se creciera ante los de Torrelavega y abriese una diferencia de tres goles (2-5) cuando los de Jacobo Cuétara alcanzaban ya los trece minutos con solo dos dianas transformadas –una de ellas desde los siete metros–. El técnico asturiano no dudó en parar el cronómetro para despertar a sus hombres y reactivar un ataque que no conseguía desentrañar el misterio defensivo de los vallisoletanos.

Bathco Bathco: Carlos Calle, Leo Tercariol, Ángel Fernández (2), Oswaldo Maestro (3), Marko Jurkovic, Fafa Cangiani (3), Jokin Aja (1), Isi Martínez (2), Borja Lombilla, Jakub Prokop (7), James Scott Junior, Álex Rubiño, Marcio Silva (2) y Andrés Moyano (1). 24 - 24 Valladolid Valladolid: Juan Bar, César Pérez, Guilherme de Carvalho (2), Stjepan Jozinovic (4), Jorge Serrano (2), Tao Gey-Emparan (2), Mahmoud Abdelazize Gedo (3), Alejandro Pisonero (4) y Gustavo Oliveira (1). Parciales: 1-1, 1-2, 3-5, 5-7, 11-14, 11-14 –descanso– 14-16, 16-16, 18-18, 20-20, 22-23 y 24-24.

Árbitros: Javier Álvarez Mata y Yon Bustamante López.

El tiempo muerto refrescó las ideas naranjas y el Bathco se fue reenganchando con el paso de los minutos aunque los goles se pagaban caros ayer en Torrelavega. Jakub Prokop confirmó la mejora ofensiva con el empate (7-7) que cerró el oscuro episodio de los primeros veinte minutos de partido. Los del Besaya pisaron el acelerador y solo les privó de la remontada un inspirado Juan Bar bajo el arco azulón. La dirección de orquesta de Álex Pisonero convirtió en una autopista el camino hacia la portería naranja (11-14) y llevó a los torrelaveguenses rumbo al vestuario para el descanso con una brecha de tres goles que reducir en la segunda mitad.

El juego regresó a la pista azul y los lanzadores del Bathco intentaron contrarrestar la madurez de los vallisoletanos en los ataques largos (14-16). La clave para la recuperación naranja parecía la búsqueda de la espalda de los defensores castellanos, que apostaron por una última línea muy abierta. Marcio Silva subió las tablas (16-16) y permitía a los de Torrelavega reiniciar la conquista de una nueva victoria. Ahora, las dudas en ataque estaban en el bando contrario. El Recoletas Valladolid chocaba constantemente con la defensa del Bathco así que la igualdad se instaló en el Vicente Trueba (19-19).

Los de Jacobo Cuétara aprovecharon la incapacidad de los castellanos para cerrar el electronico a su favor y gracias al acierto de Fafa Cangiani desde los nueve metros cerraron un empate (24-24) que les mantiene invictos durante otra semana y líderes en la élite.