Balonmano Genio González: «Vamos muy motivados. No nos van a pintar la cara» Eugenio González apostará su veteranía en el Ford Alisauto. : / RGB El veteranop jugador del Balonmano Torrelavega Genio González disputa, a sus 43 años, su segunda fase de ascenso a la Asobal y aspira a que sea la buena RAFA GONZÁLEZ Torrelavega Viernes, 7 junio 2019, 07:20

A sus 43 años Eugenio González o, sencillamente, Genio, compagina su actividad laboral -pescador- con su afición a un deporte del que es un ilustre veterano de Cantabria. Y lo hace tan bien que está a punto de jugar su segunda fase de ascenso a Asobal. Su trayectoria comienza en el club de su localidad, El Astillero, con el que llega a categoría Nacional para posteriormente incorporarse al Sinfin y pasar al Teka. En su larga carrera aún le dio tiempo a volver al Sinfin y finalmente llegar al Alisauto, donde lleva once campañas.

Genio afronta con optimismo la fase, ya que el equipo no parte como favorito y eso les beneficia. «De verdad pienso que tenemos opciones. El ir de tapados nos beneficia. Sabemos que tenemos muchas posibilidades de lograrlo si estamos muy centrados. Creo que la plantilla llega muy bien física y anímicamente». El veterano jugador no va de farol: «El que quiera ganarnos lo va a tener muy complicado y sabemos que el favorito es Sagunto. Juega en casa y cuenta con una súper plantilla, hecha para jugar en Asobal», añade. No obstante, sigue pensando que «somos una plantilla con experiencia y juventud. Jugamos sin mucha presión, lo cual es importante. Tanto Sagunto, Zamora como Ciudad Real tienen más presupuesto que nosotros y una mayor obligación de ascender», afirma el cántabro.

No cierra la opción de seguir un año más a pesar del sacrificio que realiza. «El entrenador quiere que siga un año más y las negociaciones van por el buen camino, así que no hay que descartarlo». Juega de central, aunque también tuvo que migrar al extremo cuando militó en la Liga Asobal. El día comienza pronto para este veterano ya que a las cuatro y media de la madrugada le suena el despertador para ir junto a su familia a la embarcación en la que comenzará la faena del día.

Pero la ilusión es lo que le lleva a pensar que «una vez que llegas a una fase de este tipo hay que ir con el cuchillo entre los dientes. Si no lo haces cualquier rival te pinta la cara y eso no lo vamos a consentir», explica con contundencia.

No descarta que la próxima campaña haya dos equipos de Cantabria en la Liga Asobal. «Sería muy fuerte, con el número de licencias que hay en Cantabria en la actualidad. Ya pasó una vez cuando se juntaron el Teka y el Clubasa en la máxima categoría, temporada 1986-1987», rememora con nostalgia. Para Genio, «toda la plantilla del BM Torrelavega tiene los pies en el suelo, pero vamos cargados de ilusión». El cántabro asegura que «vamos a regresar con la conciencia tranquila».

El primer partido, este sábado, será contra el Ciudad Real. «Desde luego que la igualdad será total. Este año hemos jugado dos veces y los resultados han sido parejos, a esto hay que unir que jugamos en campo neutral. El que menos se equivoque y haga mejor las cosas se llevará el gato al agua». González señala que «no hay nada perdido. Tenemos nuestras opciones y vamos a jugar a un buen nivel para superarles. Queremos dar una alegría a la afición de la ciudad de Torrelavega, ya que están viviendo esta fase con mucha ilusión y deseamos que disfruten de un logro importante para la ciudad».