Vanesa Villaescusa es la presidenta de una peña de Casar que volverá a jugar en 2026 en División de Honor. Sane
Bolos

Vanesa Villaescusa se convierte en presidenta de Casar de Periedo

La de Cabezón de la Sal es, junto a Patricia de la Hoz, de Gajano, la primera presidenta de la historia de la Apebol

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A falta de una, la Apebol contará con dos presidentas de peñas la próxima campaña (además de la presidenta de la asociación, Merche Viota). Patricia ... de la Hoz, mandataria de Gajano, y Vanesa Villaescusa (Casar de Periedo, 1983), que desde hace unos días ha tomado el relevo de Carlos Martínez al frente de Casar de Periedo. Una transición que se ha venido gestando durante toda la temporada 2025 y que deja en el cargo a una mujer con experiencia como gestora en la junta vecinal de la localidad sopera.

