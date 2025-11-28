Vanesa Villaescusa se convierte en presidenta de Casar de Periedo

A falta de una, la Apebol contará con dos presidentas de peñas la próxima campaña (además de la presidenta de la asociación, Merche Viota). Patricia ... de la Hoz, mandataria de Gajano, y Vanesa Villaescusa (Casar de Periedo, 1983), que desde hace unos días ha tomado el relevo de Carlos Martínez al frente de Casar de Periedo. Una transición que se ha venido gestando durante toda la temporada 2025 y que deja en el cargo a una mujer con experiencia como gestora en la junta vecinal de la localidad sopera.

«Mi relación con el mundo de los bolos es reciente, apenas llevo siete años formando parte de la junta directiva de la peña», aclara Vanesa, que, eso sí, cuentan los que la conocen que está implicada en todas las actividades socioculturales que se realizan en su pueblo. Amante del folclore y las tradiciones, los bolos no eran su fuerte. «A pesar de que en Casar son casi religión a mí no me gustaban, de pequeña les tenía un poco de manía porque a mí me gustan muchos las verbenas y antes siempre empezaban tarde por culpa de los bolos».

La situación cambió cuando desembarcó por allí para acompañar a una vecina y Carlos Martínez le enseñó todos los entresijos del deporte que ahora va a gestionar. «Un día me propuso formar parte de su junta ya que se me daba bien el tema administrativo. Ahí empezó todo». Y, claro, una cosa lleva a la otra y cuando Carlos decidió dejar el cargo en Casar se encontraron con, posiblemente, el mal más acuciante de los bolos: la falta de relevos directivos. «Nadie quería cogerlo, a mí me daba pena que se perdiese el trabajo de estos años porque nadie quisiese hacerse cargo».

Tras salvarse en la última jornada, los de Cabezón de la Sal continuarán un año más en la máxima categoría, lo que convierte a Villaescusa en la primera presidenta de la historia de la Apebol, un honor que compartirá con Patricia de la Hoz, máxima mandataria en los últimos años del recién ascendido Gajano. «Lo afronto con gran responsabilidad, sé todo el esfuerzo, trabajo y sacrificio que conlleva. Estoy ilusionada y nerviosa». Vanesa contará con un amplio equipo en su junta directiva y, además, cuenta con una partida de garantías formada por Fernando Ocejo y Neco Gómez (que continúan de la pasada campaña) y las llegadas de Pablo Lavín, Luis Torres y Jesús Soberón.