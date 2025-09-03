El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ascensión y Carmen, viuda e hija de Ángel Borbolla, en la parte superior de la imagen, junto a los participantes. Antonio 'Sane'
Bolos

Víctor González y Mario Borbolla ganan en Noja

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Mario Borbolla y Víctor González fueron los mejores en el Memorial Ángel Borbolla disputado en la bolera de Noja. Los bolistas derribaron primero 128 bolos ... en la primera fase para, posteriormente, superar en la final a Adrián Díaz y Miguel Hernando.

