Víctor González y Mario Borbolla ganan en Noja
Santander
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00
Mario Borbolla y Víctor González fueron los mejores en el Memorial Ángel Borbolla disputado en la bolera de Noja. Los bolistas derribaron primero 128 bolos ... en la primera fase para, posteriormente, superar en la final a Adrián Díaz y Miguel Hernando.
La tarde, como cada año, recordó la figura de Ángel Borbolla, llegado a Noja junto a su hermano José desde Herrerías e impulsor de los bolos en Noja a través de una peña histórica como Hermanos Borbolla.
La bolera que lleva el nombre de ambos acogió una competición que abrió la pareja de Riotuerto con 121 palos, los mismos que José Manuel González y Óscar García y que, al haberlos hecho antes, les permitió jugar la final ante Mario y Víctor, que no les dieron opción al superarles a corro libre por tres chicos a cero.
