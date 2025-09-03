El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los ciclistas pasarán por Arredondo poco antes de las tres de la tarde. Sane
Cantabria

Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo

La etapa comenzará en Laredo a las 14.00 horas y terminará entre las 17.22 horas, en el mejor de los horarios previstos, y las 17.40 horas en el peor

Marco G. Vidart

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:16

144 kilómetros y 900 metros. Y en poco más de tres horas en la mejor de las previsiones. La organización de la Vuelta Ciclista a España ha realizado tres previsiones de horarios para la etapa de este jueves entre Laredo y Los Corrales de Buelna. Todos por encima de los 40 kilómetros por hora -46, 44 y 42, ha establecido-. Así, los ciclistas partirán de la localidad pejina a las 14.00 horas. Y en el mejor horario previsto, arribarán a Los Corrales de Buelna a las 17.22 horas. En el peor, a esa media de 42 por hora, llegarán a la meta a las 17.40 horas.

