Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo

144 kilómetros y 900 metros. Y en poco más de tres horas en la mejor de las previsiones. La organización de la Vuelta Ciclista a España ha realizado tres previsiones de horarios para la etapa de este jueves entre Laredo y Los Corrales de Buelna. Todos por encima de los 40 kilómetros por hora -46, 44 y 42, ha establecido-. Así, los ciclistas partirán de la localidad pejina a las 14.00 horas. Y en el mejor horario previsto, arribarán a Los Corrales de Buelna a las 17.22 horas. En el peor, a esa media de 42 por hora, llegarán a la meta a las 17.40 horas.