Lucía y Laura Ruiz,con el maillot de la selección española. RFEC
Ciclismo

Las hermanas Ruiz, ante un reto mundial

Mellizas. Las colindresas afrontan hoyla prueba sub 23 del Mundial de Kigali con la gran novedad de que las promesas no correrán ya en la misma carrera de las élite

Aser Falagán
Marcos Menocal

Aser Falagán y Marcos Menocal

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Dos mellizas de Colindres asaltan hoy la élite del ciclismo con el maillot de la selección española. Para Laura y Lucía Ruiz (18 de junio ... de 2004) el de Kigali no es su primer Mundial, pero sí el más señalado. Al que en mejor forma llegan y en el que, además, la categoría sub 23 se disputará de forma independiente, con lo que no tendrán que compartir pelotón con otras corredoras más curtidas... Como comienzan a serlo ellas, pese a su juventud, una vez están a punto de finalizar su segunda temporada en las filas del Movistar. Las hermanas Ruiz estarán acompañadas por Paula Blasi, que además de la prueba en ruta ha sido la representante española en la contrarreloj, y Ainara Albert.

