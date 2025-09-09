El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Bernal

La organización decide prescindir del puerto final debido a los manifestantes, que llegaron a talar un árbol junto a la carretera, y el alavés pierde el sprint con Bernal, el ganador

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:13

El polvorín de las protestas propalestinas en La Vuelta ha vuelto a causar otro final de etapa deshonroso para la carrera. Una manifestación multitudinaria en ... el puerto final, ubicada a tres kilómetros de meta, ha sido incontrolable para la Policía. La organización ha tenido que volver a actuar con celeridad e improvisar una línea de meta en el pueblo de Mos. Antes, ya se ha visto obligada a intervenir cuando se han encontrado un árbol talado cruzado en la carretera, antes del inicio del Alto de Prado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  3. 3 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  4. 4

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  5. 5

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
  6. 6

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  7. 7

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  8. 8

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  9. 9

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  10. 10

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Bernal

Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Bernal