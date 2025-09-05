El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Momento de la cacerolada de las diez de la mañana.

Momento de la cacerolada de las diez de la mañana. Javier Rosendo
Ciclismo | La Vuelta

Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón

A las 10.00 horas comenzó una cacerolada protagonizada por grupos de apoyo a Palestina en señal de protesta por la participación del equipo de Israel en la ronda junto al Ayuntamiento | Los manifestantes han despedido a los ciclistas con banderas y gritos contra el país hebreo

Marcos Menocal
Aser Falagán

Marcos Menocal y Aser Falagán

Cabezón de la Sal | Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:00

La etapa de la Vuelta ha arrancado en Cabezón de la Sal con una nueva protesta contra la presencia del equipo Israel en la ronda. ... En este caso ha sido tiempo antes de que se diera la salida neutralizada de la carrera, con una cacerolada que a las diez de la mañana ha dejado ver, con banderas palestinas, una nueva muestra del malestar por la presencia de este equipo profesional sin que se aplique ninguna sanción al deporte israelí por la situación en Gaza.

