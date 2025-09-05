Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón

La etapa de la Vuelta ha arrancado en Cabezón de la Sal con una nueva protesta contra la presencia del equipo Israel en la ronda. ... En este caso ha sido tiempo antes de que se diera la salida neutralizada de la carrera, con una cacerolada que a las diez de la mañana ha dejado ver, con banderas palestinas, una nueva muestra del malestar por la presencia de este equipo profesional sin que se aplique ninguna sanción al deporte israelí por la situación en Gaza.

Eran las 10.00 horas, el momento en el que estaba convocado el acto de protesta en Cabezón de la Sal en contra de la eliminación del equipo de Israel de la Vuelta a España. La manifestación pacífica, convocada por diversos colectivos o como bien argumentaba uno de los manifestantes «todo aquel que tenga corazón» se encontró a primera hora del día con una sorpresa. La noche antes habían colocado una amplia bandera de Palestina junto al Ayuntamiento de la localidad y al llegar se la encontraron pintada de color negro.

La manifestación cumplió con lo que había anunciado y los particoipantes se presentaron con cazuelas y otros aparatos dispuestos a hacer rudio mientras gritaban las conisgnas en contra de la actutud de Israel en la guerra de Gaza y, en particular, en contra de la participación del equipo hebreo en la Vuelta. Durante algo más de quince minutos han expresado sus protestas de manera tranquila y sin provocar incidentes.

La presencia policial tan solo ha cumplido con una misión de vigilancia, dado que los hechos se han desarrollado con total normalidad. Como ocurrió en Laredo la víspera, sí que se ha visto más presencia policial de lo habitual en otras ocasiones.

Posteriormente, los manifestantes, alrededor de unos 200, se han dispersado y han ido entrando en las zonas donde se encontraban los autobuses de los equipos así como en el colegio de Cabezón de la Sal, donde se encuentra parte del punto de encuentro. Todos ellos portaban banderas de Palestina.

Ampliar La Policía vigila la protesta Javier Rosendo

El suceso se produce dos días después de las masivas protestas ien Bilbao, que el miércoles impidieron que se completara la etapa, y de los abucheos al equipo israelí y las banderas palestinas que se vieron este jueves en las carreteras de Cantabria, en una jornada que transcurrió entre Laredo y Los Corrales de Buelna.