Fuerte despliegue policial en Laredo ante la presencia de un grupo de manifestantes propalestina antes del inicio de la etapa

Tranquilidad y ambiente festivo en Laredo al mediodía, cerca de la hora (las 14.00 ) para que se tome la salida de la etapa de ... la Vuelta a España que acabará al filo de las 17.20 horas en Los Corrales de Buelna. La localidad pejina protagoniza la atención ante la posibles manifestaciones de grupos en apoyo a Palestina y en contra de la participación del equipo de Israel que compite en la ronda ciclista, mucho mas después de lo ocurrido este miércoles en Bilbao con la cancelación de los últimos kilómetros de etapa.

Los vecinos y asistentes se han congregado en la Plaza de Los Pescadores para disfrutar de la salida del evento y de la llegada a la villa de la Vuelta como en otras ocasiones, y ahora mismo disfruta sin ningún problema de la presencia de los autobuses de los equipos y de los primeros calentamientos de los ciclistas que ya se han subido a sus bicicletas. Se escucha por la megafonía a la voz de la Vuelta, Juan Mari Guajardo, llamando a los equipos para que vayan pasando por el camión podio y se pueda realizar el protolocario control de firmas. De momento no hay nada que perturbe la normalidad y todo transcurre con total armonía.

Protestas en contra de Israel y a favor de Palestina en Laredo

Desde Izquierda Unida en Laredo convocaron una manifestación pacífica a partir de las 13.00 horas. Con consignas como 'Palestine Free', 'No es una guerra es un genocidio' o 'Los niños palestinos no son una amenaza', gritaban de manera pacífica desde la valla a unos 200 metros del punto de salida de la carrera. Juan Carlos Bada, de Izquierda Unida de Laredo, señaló que el motivo de la protesta es «el motivo por el que se está manifestando toda la gente por todos los sitios por donde pasa la Vuelta, en contra de la participación del equipo de Israel, que es un lavado de cara del estado genocida de Israel». Bada señaló que la protesta era pacífica «y desde la valla. No vamos a invadir la calzada ni molestar a los ciclistas. Queremos que sea una protesta pacífica».

En Laredo se observa una mayor concentración de agentes de policía de lo que suele ser habitual en otras ocasiones, con participación activa de los miembros de la Policía Nacional en todos los accesos a las zonas acotadas para comprobar las acreditaciones de las personas.

En la avenida López Seña, se han colocado alrededor de un centenar de miembros de Izquierda Unida con banderas de Palestina y portando pañuelos palestinos, agolpados en las vallas como ya habían anunciado. Su intención no es ni mucho menos parar la carrera ni asaltar la calzada, como le han confirmado a El Diario, pero sí lanzar consignas en contra de Israel como consecuencia de los hechos que están ocurriendo en Gaza. Sus gritos pedirán la eliminación del equipo de Israel que esta compitiendo en la ronda y cuyos responsables anunciaban ayer por la noche que no se retirarán de la carrera.

Los vecinos y aficionados continúan abarrotando las calles de la localidad, mezclándose con la gran caravana ciclista que se completa con más de 3.000 miembros. Zonas de juego, zonas vip, carpa con artículos de venta y un crisol de culturas se arremolinan en torno a la pasarela donde en unos minutos pasarán los verdaderos protagonistas de este evento, los ciclistas.