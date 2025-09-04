El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un policía observa a un grupo de manifestantes propalestinos.

Un policía observa a un grupo de manifestantes propalestinos. Alberto Aja
Ciclismo

Fuerte despliegue policial en Laredo ante la presencia de un grupo de manifestantes propalestina antes del inicio de la etapa

La localidad pejina alberga la salida de la duodécima etapa de la Vuelta. Una manifestación pacífica convocada por Izquierda Unida de Laredo lanzó consignas propalestinas a las 13.00 horas a unos 200 metros de la salida

Marcos Menocal

Laredo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:53

Tranquilidad y ambiente festivo en Laredo al mediodía, cerca de la hora (las 14.00 ) para que se tome la salida de la etapa de ... la Vuelta a España que acabará al filo de las 17.20 horas en Los Corrales de Buelna. La localidad pejina protagoniza la atención ante la posibles manifestaciones de grupos en apoyo a Palestina y en contra de la participación del equipo de Israel que compite en la ronda ciclista, mucho mas después de lo ocurrido este miércoles en Bilbao con la cancelación de los últimos kilómetros de etapa.

