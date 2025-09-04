El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Meta de la etapa de La Vuelta, en Los Corrales de Buelna.

Meta de la etapa de La Vuelta, en Los Corrales de Buelna. Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna está de Vuelta

A las 12.30 horas empezó a llover ligeramente, pero nadie se movió de las primeras filas

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:31

Magnífico ambiente en las calles que recorrerá en unas horas la serpiente multicolor en Los Corrales de Buelna tres la dura subida y el descenso ... vertiginoso en Brenes. Los corraliegos están encantados y empiezan a buscar sitio en las proximidades de la meta, a pesar de que a las 12.30 ha empezado a llover ligeramente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  3. 3 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  4. 4

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5

    Un incendio en una habitación de Valdecilla de madrugada deja un herido con quemaduras graves
  6. 6

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  7. 7

    Una etapa íntegra por Cantabria
  8. 8

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  9. 9

    El Gobierno de Cantabria responde con el anuncio de tres nuevos destinos para 2026
  10. 10

    La playa de Galizano huele a aguas fecales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los Corrales de Buelna está de Vuelta