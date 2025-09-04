Los Corrales de Buelna está de Vuelta
A las 12.30 horas empezó a llover ligeramente, pero nadie se movió de las primeras filas
Los Corrales de Buelna
Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:31
Magnífico ambiente en las calles que recorrerá en unas horas la serpiente multicolor en Los Corrales de Buelna tres la dura subida y el descenso ... vertiginoso en Brenes. Los corraliegos están encantados y empiezan a buscar sitio en las proximidades de la meta, a pesar de que a las 12.30 ha empezado a llover ligeramente.
MÁS INFORMACIÓN
- Fuerte despliegue policial en Laredo ante la presencia de un grupo de manifestantes propalestina antes del inicio de la etapa
- Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
- Una etapa íntegra por Cantabria, la jornada de este jueves kilómetro a kilómetro
- Una etapa que apunta a resolverse con una fuga
El alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, ha señalado que desde Los Llares a Brenes la carretera está cortada desde primera hora de la mañana, y el de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz Ochoa, ha deseado que todo vaya bien en una etapa que ha puesto la localidad en lo más alto del panorama deportivo mundial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.