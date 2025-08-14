La Federación Cántabra de Fútbol aplaza el inicio del Torneo del Valle de Camargo por el calor La primera semifinal juvenil, entre el Racing y el Valladolid, se mueve al sábado a las 12.00

Ignacio Serrano Garbayo Jueves, 14 de agosto 2025, 17:55 Comenta Compartir

Los partidos que iban a tener lugar este viernes en Escobedo han sido cancelados por la alerta roja de la Aemet. La decisión viene desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria ante los avisos de temperaturas superiores a 35 grados.

Entre los partidos aplazados se encuentra la semifinal juvenil del Torneo del Valle de Camargo entre el Racing y el Valladolid que se iba a disputar en el campo Eusebio Arce. Tras una reunión, la nueva fecha del partido será el sábado 16 a las 12.00 horas. Por ello, el partido entre el Bezana y el Escobedo de ese día, será adelantado de las 11.00 a las 10.00.

El resto del torneo, al estar previsto para el sábado, no será afectado y arrancará a las 19.00 con el encuentro entre el Bansander y el Alavés. El domingo se celebrará el tercer y cuarto puesto a las 17.00 horas y dos horas más tarde se disputará la final. Para estos partidos, la Real Federación Cántabra de Fútbol recomienda a sus jugadores una buena hidratación, comer ligero y mantenerse en espacios frescos y ventilados.