El Gimnástica-Colindres de mañana, aplazado por la muerte de Raúl Ramírez

El partido de Tercera RFEF entre Colindres y Gimnástica que debía disputarse mañana, ha sido aplazado tras el fallecimiento, esta semana, del portero del ... equipo local Raúl Ramírez. El durísimo golpe anímico que ha recibido el vestuario ha llevado a esta decisión, que desde la Gimnástica han aceptado «y reiteramos nuestro apoyo al club en estos momentos tan difíciles». El encuentro se ha fijado para el miércoles 22, a las 20.30 horas en El Carmen.

Mientras tanto, el Revilla-Colindres, de Tercera, suspendido tras el golpe que le costó la vida al meta, se reanudará el día 15 de octubre, a las 20.30 horas, en el campo de El Crucero. El encuentro se detuvo al borde de la hora de juego, cuando, en la acción que dio lugar al uno a cero, se produjo el desgraciado suceso.

Se da la circunstancia de que la propia Gimnástica tiene un partido que retomar de este pasado fin de semana. El encuentro ante el Selaya se reanudará el miércoles 8 de octubre, a las 20.00 horas, en El Malecón. El club blanquiazul ha anunciado que la entrada será libre con acceso, únicamente, por grada de Tribuna. El choque se detuvo en el minuto 76, tras un choque entre el meta local, Dani Sotres, Alejandro Moroso y el visitante Álex, que fue el peor parado, aunque se recuperó favorablemente.