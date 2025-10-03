El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Gimnástica-Colindres de mañana, aplazado por la muerte de Raúl Ramírez

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

El partido de Tercera RFEF entre Colindres y Gimnástica que debía disputarse mañana, ha sido aplazado tras el fallecimiento, esta semana, del portero del ... equipo local Raúl Ramírez. El durísimo golpe anímico que ha recibido el vestuario ha llevado a esta decisión, que desde la Gimnástica han aceptado «y reiteramos nuestro apoyo al club en estos momentos tan difíciles». El encuentro se ha fijado para el miércoles 22, a las 20.30 horas en El Carmen.

