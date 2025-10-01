El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña

Daniel Pedriza

Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña

Cientos de familiares y amigos se han congregado en la iglesia de Santa María del Puerto para dar el último adiós al joven portero del Colindres

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:11

Santoña ha despedido con el corazón roto a su joven vecino, Raúl Ramírez. Cientos de familiares y amigos del portero del Colindres, fallecido el pasado ... lunes, se han congregado esta mañana en la iglesia de Santa María del Puerto para dar el último adiós a un chico que regaló «cariño y bondad» a lo largo de sus 19 años de vida.

