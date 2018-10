Liga de Campeones Marcelo: «Los periodistas vais a hacer daño, igual es porque tenéis envidia» Marcelo, en el Viktoria Plzen. / Efe El lateral tuvo una áspera discusión con los periodistas en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras el triunfo ante el Viktoria Plzen COLPISA Madrid Miércoles, 24 octubre 2018, 10:32

Marcelo encontró al culpable de la situación del Real Madrid. El lateral brasileño y segundo capitán del equipo blanco, atacó a los periodistas tras la ajustada victoria del Real Madrid ante el Viktoria Plzen.

«De crisis habláis vosotros. Es duro cuando no ganas, pero nosotros no hablamos de las ocho horas (y un minuto) sin marcar ni de crisis, eso lo decís vosotros. No nos afecta para nada.. Los periodistas intentáis hacer daño al vestuario. A lo mejor es envidia porque no sabéis jugar al fútbol», afirmó Marcelo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

«A lo mejor es envidia porque no sabéis jugar a fútbol», señaló Marcelo, recordando que «no he faltado el respeto a nadie». El defensa brasileño le recordó a uno de los periodistas antiguos roces. «Tú me criticas todos los días y no me molesta nada», señaló. «Mira como hablas de alterado, mira, mira....», le llegó a decir a un periodista. «¿Faltar al respeto? Si me critican todos los días y estoy aquí siempre hablando. A mí no me molesta, estoy aquí dando la cara siempre mirando a los ojos de todos. A veces me parecen injustas algunas cosas y siempre lo voy a decir», aseguró.

No ha recibido ofertas

Además, indicó que tras su gol «he señalado mi escudo para decir que el Madrid siempre vuelve. No, no he recibido ofertas», negando así que desee abandonar el Bernabéu.

«A veces me parecen algunas cosas injustas, pero siempre empezáis vosotros con las críticas», comentó Marcelo, quien confesó que es «maravilloso» que Lopetegui se siente el próximo domingo en el clásico del Camp Nou, como confirmó Emilio Butragueño. «Me parece injusto valorar a un equipo al inicio de temporada. Además, no siento al equipo bloqueado».