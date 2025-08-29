Suerte dispersa en los sorteos de Europa League y Conference para los equipos españoles

Cristián Ramón Cobos Madrid Viernes, 29 de agosto 2025, 14:07 | Actualizado 14:38h. Comenta Compartir

Los sorteos de la Europa League y de la Conference, celebrados este viernes en Mónaco son el punto de partida para ambas competiciones que terminarán en Estambul y Leipzig, respectivamente. A diferencia de la Champions todo ha sido de forma digital, una vez se hizo desaparecer mediante magia todas las bolas físicas, mostrando una suerte dispersa en los rivales de los equipos españoles. El Betis tendrá partidos trampa en casa frente al Lyon o el Nottingham Forest, mientras que tiene unas salidas más asequibles. Por su parte, el Celta recibirá a Lille o Bolonia como los grandes adversarios, además de viajes no agradables a Stuttgart o ante el Estrella Roja. Eden Hazard fue la mano inocente encargada de darle fortuna al Rayo y los de Vallecas cuentan con una liga para poder verse en la siguiente ronda.

El Betis regresa a la Europa League con la ambición de volver a pisar rondas finales como la temporada pasada en donde cayó en la final de la Conference League ante el Chelsea. Los de Manuel Pellegrini pueden darse por satisfechos con el sorteo. Si bien es cierto que tendrá que verse las caras frente a tres duros rivales como son el Feyenoord, el Lyon o el Nottingham Forest, todos estos encuentros los disputarán ante su gente, mientras que el Utrecht será el último que jugará como local. Las salidas se presentan más asequibles, ante rivales de un nivel inferior como el Dinamo de Zagreb, Paok, Ludogorets y Genk.

Por su parte el Celta de Vigo afronta con ilusión su vuelta a competiciones europeas tras ocho temporadas de ausencias cuando se despidió en Old Trafford en aquella noche trágica. Los de Claudio Giráldez, no han tenido la misma suerte en los emparejamientos, aunque a priori parten con ventaja ante sus rivales. En Balaídos recibirán al Lille, Paok, Niza y Bolonia, cuatro partidos trampa frente a equipos que pueden complicar las cosas al conjunto gallego. Mientras que las visitas se antojan un tanto más asequibles a pesar de tener que jugar frente al Stuttgart. Dinamo de Zagreb, Ludogorets y Estrella Roja completan el cupo.

Cabe recordar que esta nueva edición de la Europa League se va a volver a disputar bajo el mismo formato que se estrenó la temporada pasada. Todos los participantes jugarán una liga de ocho jornadas, en donde cuatro partidos los juegan como local y los restantes como visitantes. Se disputará a lo largo del otoño y dará paso a las eliminatorias en primavera. Donde buscarán conseguir los máximos puntos posibles para asegurarse la clasificación a la siguiente fase. Los ocho primeros clasificados acceden de manera directa a los octavos de final, mientras que entre el noveno y el vigesimocuarto tendrán que disputar una repesca, el resto estarán eliminados. Mientras que la Conference funciona de la misma manera pero tan solo con seis encuentros en la fase de liga.

El sueño europeo del Rayo

En la Conference League, el Rayo Vallecano será el representante del fútbol nacional. En su debut absoluto en competiciones europeas, los de Íñigo Pérez quieren seguir soñando y llenando de ilusión todo Vallecas. Probablemente con el sorteo más asequible entre los españoles, ya que recibirán como locales al Lech Poznan, Drita y al Shkëndija. Mientras que viajará por Europa para enfrentarse al Bratislava, Jagiellonia y Hacken.