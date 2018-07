Un juzgado de Barcelona archivó en abril la supuesta compra ilegal del hígado de Abidal Eric Abidal y Sandro Rosell durante una rueda de prensa. / Efe El magistrado tomó esta decisión con el apoyo de la Fiscalía tras no encontrar indicios penales ni al supuesto autor de la venta COLPISA Barcelona Miércoles, 4 julio 2018, 12:57

El juzgado de instrucción 28 de Barcelona recibió, hace poco más de un año, una inhibición por parte de la Audiencia Nacional en relación a unos supuestos hechos delictivos que implicarían a Sandro Rosell por una supuesta compra ilegal de un órgano, según han confirmado fuentes judiciales.

El juzgado practicó una serie de diligencias que no permitieron definir ni ilícito penal ni el supuesto autor/es como el envío de una comisión rogatoria a Francia para contrastar si el donante había cobrado o no y las circunstancias del proceso. Las autoridades francesas aseguraron que el tipo penal no se correspondía con el de España, y después de recibir esa información, el juzgado archivó el tema sin practicar más diligencias. Por tanto, con informe favorable de la Fiscalía, se acuerda el archivo de las diligencias a principios de este año 2018 del caso.

El propio jugador dijo que había sido un primo suyo llamado Gerard el que le había donado el órgano con el que pudieron hacerle el trasplante, pero la Guardia Civil intervino llamadas en la causa contra el expresidente Sandro Rosell que apuntaba a que se había conseguido ilegalmente el órgano, según El Confidencial. En una de ellas una persona le dice a Rosell: «Vamos a ver una cosa, que no... Sandro... es que va contra nosotros, a este tío le compramos un hígado ilegal. Y vendimos que era del primo, ¡que era del primo! Le pagamos dos años de contrato, lo que le quedaba». A lo que Rosell responde: «Sí, sí, sí».

Comunicado de la Fundación Eric Abidal

La Fundación Eric Abidal ha emitido un comunicado, en su nombre y en el del exfutbolista, en el que «desmiente categóricamente las informaciones difundidas en algunos medios informativos sobre irregularidades en el tratamiento de su enfermedad». Además, señala que «todo el proceso relativo a su trasplante se adecuó a los procedimientos y protocolos establecidos».

Por último, «lamenta que se ponga en duda la honorabilidad de todos los implicados en el proceso, a quienes Eric Abidal les profesa una gran admiración y un enorme agradecimiento, en especial al donante, su primo Gerard».

Desmentido del Barcelona

El Barcelona, donde Eric Abidal es ahora el secretario técnico del primer equipo de fútbol, ha emitido también un comunicado en el que «desmiente rotundamente cualquier hecho irregular, como ya ha hecho el propio interesado y los responsables del Hospital Clínic de Barcelona». En el mismo añade que «la información difundida omite un hecho trascendente como es el archivo de esta causa por un juzgado de Barcelona, con fecha del 18 del pasado mayo, circunstancia que perjudica la honorabilidad de Éric Abidal, de todas las organizaciones vinculadas a los trasplantes, del club, y de su expresidente Sandro Rosell».

El club azulgrana «lamenta» además, «el poco rigor en la difusión de informaciones relativas a un tema tan sensible, y reafirma su compromiso con Éric Abidal y su fundación, para contribuir a mejorar la vida de niños y jóvenes afectados por tratamientos médicos similares».