El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñigo Martínez celebra el título de Copa del Rey junto al técnico Hansi Flick. AFP

La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick

El central se marcha gratis al fútbol saudí, pero el Barça libera 14 millones de masa salarial, un primer paso para poder inscribir a Joan García y Rashford

Daniel Panero

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:19

Iñigo Martínez se marcha al Al Nassr. El defensa vizcaíno pone rumbo a Arabia Saudí y lo hace sin dejar un solo euro en las ... arcas del Barcelona. El central llegó a un acuerdo el pasado verano por el cual se marcharía con la carta de libertad si este verano llegaba una oferta importante para sus intereses procedente de ese país y así ha sido. Su adiós libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero sigue sin resolver el problema que los culés tienen con las inscripciones al no llegar a la regla 1-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  6. 6

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  7. 7

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  8. 8

    Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»
  9. 9

    Detenido por cambiar la matrícula de su vehículo para repostar gasolina e irse sin pagar
  10. 10

    Desde Paiporta a Cabezón para olvidar la tragedia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick

La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick