Modric se despide del Real Madrid

La etapa de Luka Modric en el Real Madrid toca a su fin. Apenas 48 horas antes del último partido de la temporada en el Santiago Bernabéu, que medirá al conjunto de Chamartín ante la Real Sociedad, el croata ha anunciado en un comunicado que se despide del club después de trece brillantes temporadas de blanco.

«Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona», explica el centrocampista de Zadar en una carta de despedida.

Se va así el último integrante del legendario centro del campo que marcó una época dorada en el Real Madrid. Casemiro, que se fue al Manchester United en 2022, y Toni Kroos, retirado hace un año, formaron junto a Modric aquello que Carlos Ancelotti bautizó como el Triángulo de las Bermudas del fútbol. Los tres coincidieron en la sala de máquinas blanca durante ocho campañas entre 2014 y 2022, en las que añadieron cuatro Champions a las vitrinas del Bernabéu.

«El Real Madrid y nuestro capitán Luka Modric han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial», señala por su parte el Real Madrid en su comunicado oficial.