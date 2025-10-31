El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Matías Almeyda y Diego Pablo Simeone. Agencias
LaLiga EA Sports

Simeone y Almeyda, el apasionado reencuentro entre dos amigos que echa humo

Los técnicos del Atlético y el Sevilla coincidieron en el mejor Lazio y compartieron seis años habitación en la Albiceleste, donde El Pelado fumaba y molestaba al Cholo

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:22

Comenta

De compañeros de equipo y convivencia a amistosos rivales en el banquillo. Los bonaerenses Diego Pablo Simeone y Matías Almeyda, quienes se profesan una admiración ... mutua que trasciende lo meramente profesional, se reencontrarán este sábado enlos banquillos opuestos del Metropolitano con motivo del atractivo choque que enfrenta al Atlético con el Sevilla en el choque correspondiente a la undécima jornada de Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  4. 4 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  5. 5

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  6. 6 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  7. 7

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  8. 8

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  9. 9

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  10. 10 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Simeone y Almeyda, el apasionado reencuentro entre dos amigos que echa humo

Simeone y Almeyda, el apasionado reencuentro entre dos amigos que echa humo