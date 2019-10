Simeone: «Enseguida buscamos culpables cuando esto es trabajar y trabajar»

Diego Pablo Simeone quiso recordar en varios momentos de su comparecencia tras el 1-1 con el Valencia que su equipo sigue en un proceso de mejora y aprendizaje. «Nos sirve mejorar. En el primer tiempo nos acercamos a situaciones para ganar. En el segundo tiempo nos olvidamos posicionarnos en el campo rival. Tenemos que mejorar. Somos un equipo nuevo, tenemos que acostumbrarnos y eso lo genera el trabajo y la constancia. El otro día tuvimos un primer tiempo malo contra el Valladolid y luego el segundo bueno, hoy fue al contrario y no tenemos equilibrio para manejar los partidos. Especialmente cuando te toca sufrir, cuando el rival te lleva a un estado que tienes que tener tranquilidad. Lo vamos a hacer, estamos convencidos que tenemos jugadores capacitados para ellos y nos queda trabajar», recordó.

El argentino detalló las sensaciones que le dejó el duelo con el Valencia. «Empezamos generando presión al rival, teniendo buena distribución en las transiciones para poder atacar e intentamos llegar al gol. En el segundo tiempo no pudimos salir del juego del Valencia y tuvimos la ocasión de Arias, pero ya desde el segundo tiempo se veía que nos estaba costando salir y no podíamos generar tres o cuatro pases para situarnos en campo rival. Fue un partido muy parejo el primer tiempo tuvimos más profundidad y por los costados. En el segundo tiempo nos generaron estar más por detrás y no pudimos salir al contragolpe, salvo en esa de Arias que no acabó resolviendo», lamentó antes de explicar las posibles razones por las que al Atlético le está costando tanto ganar en casa.

A partir de ahí dejó un mensaje muy críptico ya en la rueda de prensa que empezó siendo de defensa al momento anotador de Diego Costa y Morata pero terminó siendo una declaración de método de trabajo. «Es difícil darle un consejo a jugadores con la jerarquía de Diego y Álvaro, pero son periodos complejos y ellos saben que el único camino es trabajar. Ser más simples en las soluciones a tomar. Algún día le golpeará en la rodilla, entrará el gol y cambiará la racha. Cuando están en racha entra todo y cuando no se buscan culpables y se le echan culpas. Solo queda no buscar culpables y trabajar, trabajar y trabajar», recordó antes de afirmar que no solo le inquieta el nivel de ciertos jugadores. «Me preocupa todo. Aquel que haya pensado que este año iba a ser simple es culpa suya. Hay que dar equilibrio y trabajar. En ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y otros que buscan trabajar. Los que buscan trabajar se van a llevar muy bien conmigo, los que buscan culpables lo llevarán mal», apuntó diciendo que le «encanta este momento».

Mantuvo las posiciones en la primera parte. «Me preocupaba principalmente la posición de Hermoso. Sufrió algunas veces, pero con él no hace falta que baje otro a sacar el balón porque con Mario y Giménez nos vale. Saúl es más ofensivo por ese costado cuando llega al área rival y tiene fuerza. Repito que estamos en un momento muy bueno para trabajar y ver quien se pone en ese lado y quien no, me encanta este momento porque es donde se ve a la gente. Luego cambié, Thomas estaba más cansado y tenía una amarilla, entendía que con Koke, Saúl, Lemar, João y Arias teníamos jugadores ofensivos, pero hay veces que el once que parece más defensivo resulta ser más ofensivo, es lo bonito del fútbol».

Cholo se presentó ante los medios sin saber el estado real de Joao Félix. «Les informarán mejor después. No me parecía tanto en un principio, pero parece que hay una torsión importante que se vio en las cámaras. No hablé con él, pero pensé que no era algo serio. Pero el doctor me dijo que es algo grave. Esperamos que esté en poco con nosotros de nuevo», dijo antes de analizar si se precipitó al hacer los cambios tan pronto. «Entendí que el arranque del segundo tiempo no había sido como el primero. Estábamos en campo nuestro, nos atacaban por su derecha y pensaba que con Lodi y Lemar nos iba a generar mas ataque. Al final atacamos mejor con Hermoso y Saúl, que parecía mas defensivo, que con Lodi y Lemar, que no se consiguió lo que imaginábamos. Pensaba compensar el ataque final de ellos con Llorente y João en ataque. Pero acabamos empatando».

Propósito de enmienda

En el mismo audiotorio comparecieron después Koke Resurreción y Santiago Arias, que llegó a la rueda de prensa cojeando por la entrada de Kang In. El capitán recogió el guante a las declaraciones de Simeone e insistió que lo que les toca ahora es estar unidos. «Me siento bien, con fuerza con ganas e ilusión. Luego vosotros sois lo que decís cómo estoy. Yo hago lo que me pide el entrenador».

Y ahí rompió una lanza por Morata y Costa. «El gol le va a venir bien a él y a todos. Somos un equipo y los goles no son cosa de uno solamente. Somos todos juntos, somos un equipo y cuando marca él u otro es bueno para todo el equipo», consideró antes de reconocer que no les gustó «el empate porque estábamos haciendo un gran partido, teniendo muchas ocasiones en el primer tiempo. Nos ha fastidiado porque en una falta nos han empatado. En la segunda parte ellos han dado un paso adelante y no hemos encontrado el partido que queríamos. Después, nos quedamos con diez y justo llegó el gol de ellos».

Por su parte el lateral colombiano analizó el partido, que él pudo decidir en una ocasión ante Jasper Cillessen. «Venía de correr y siempre que llegas quieres hacer un pase o marcar, las cosas no se dieron, pero durante todo el partido tuvimos la pelota e intentamos hacer el juego que queremos, se sacó un empate que al final es un punto».

«Hemos logrado empatar, pero viendo como ha acabado el partido nos pudimos llevar los tres puntos. En la segunda parte hemos competido y pudimos llevarnos los tres puntos» DANIEL PAREJO

Arias reconoció que se está elevando la competencia en el lateral. «Siempre es bueno que tengas esa competencia sana, en este caso con un gran jugador y persona como Trip, siempre estoy para esperar la oportunidad y luchar. La decisión la toma el entrenador, hay que estar al 100% para esperar la oportunidad», dijo antes de hablar de la roja de Kang In. «Entrada bastante dura, a ver qué pasa mañana. Esperar que no sea nada grave, creo que la primera se equivoca, está muy cerca y espero que no pase a mayores.