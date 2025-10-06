Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino

Sergio Herrero Santander Lunes, 6 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Quique Setién ha dejado de ser entrenador del Beijing Guoan de la Superliga china. El club pekinés ha anunciado en su cuenta en la red social Weibo, que ha aceptado, con efecto inmediato, la dimisión del técnico cántabro, quien ha alegado «asuntos personales y familiares» para abandonar el banquillo después de diez meses en el cargo.

El entrenador santanderino llegó al Beijing Guoan el pasado 10 de diciembre de 2024, después de un tiempo lejos de los banquillos tras su paso por el Villarreal. Ha dirigido al club chino en un total de 32 encuentros oficiales, en los que ha logrado 19 victorias, siete empates y seis derrotas. A fecha de su dimisión y a falta de cuatro jornadas para el final de la competición, el equipo es cuarto clasificado de la Superliga china, con 51 puntos, a seis del líder, el Shanghái Port.

En su comunicado, el Beijing Guoan mostró su agradecimiento a la labor del 'Flaco' durante estos diez meses de estancia en el banquillo y le dedicó palabras de reconocimiento a su trabajo y dedicación. «El señor Quique Setién, por motivos personales y familiares, ha presentado su renuncia tras una cuidadosa consideración. La junta directiva del club ha aceptado su dimisión, por lo que, a partir de hoy, el señor Quique Setién deja de desempeñar el cargo de entrenador del primer equipo del Beijing Guoan», dice el texto, antes de desearle «sinceramente lo mejor en su futura carrera profesional y en su vida personal».

El propio Quique Setién ha explicado la noticia:«Hoy he llegado a un acuerdo con el Beijing Guoan para rescindir mi contrato, que expiraba al final de la temporada, por motivos personales». El entrenador cántabro quiso «dar las gracias a todas las personas y al personal con los que he trabajado durante los últimos meses por su colaboración, a los jugadores por su compromiso y dedicación a la hora de llevar todas mis ideas al campo con entusiasmo y profesionalidad, y al presidente del Beijing Guoan por la oportunidad que me ha brindado de disfrutar de esta nueva experiencia en el club más importante de China». De vuelta, deseó a la entidad pekinesa «mucho éxito en el futuro, que celebraré desde la distancia como un aficionado más».

A sus 67 años, Quique Setién finaliza su aventura china y vuelve a estar en paro, aunque habrá que ver la predisposición del técnico por retomar su labor en los banquillos. Antes de aterrizar en el Beijing Guoan, el santanderino había dirigido al Racing –al que ascendió a Primera División, aunque luego delegó el puesto en Manolo Preciado–, al extinto Club Deportivo Logroñés, al Lugo durante seis temporadas –al que ascendió a Segunda División–, y ya en la máxima categoría del fútbol español a Las Palmas, Betis, Fútbol Club Barcelona y Villarreal.