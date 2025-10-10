El Sámano se muda por un día a Riomar

No es que Riomar sea Wembley, pero cumple los requisitos para acoger la Copa. Así lo ha confirmado la Federación Española en el último paso ... para que el Sámano pueda disputar su eliminatoria ante el Deportivo lejos de su estadio, sí, pero sin necesidad de mudarse de ciudad. Clubes y Ayuntamiento se han puesto de acuerdo para que, ante la imposibilidad de que el partido se disputara en El Vallegón, al menos se quedara en Castro. Para ello será necesario cambiar las orientación de las torres de iluminación -la mitad de ellas apuntaban a las pistas de atletismo- y sustituir muchos focos fundidos en una actuación que se llevará a cabo hoy mismo. Pero la RFEF ya ha enviado la circular con el visto bueno.

El cambio de un campo modesto por otro radica en que además de las deficiencias de luz, El Vallegón presentaba dificultades estructurales para los tiros de cámara. «Vinieron dos técnicos de la Federación a ver las instalaciones y, aunque el terreno de juego está bien, no reúne la infraestructura necesaria para un partido semiprofesional. Solo tiene dos baños, no cuenta con graderío ni con sala de prensa y la iluminación no es suficiente, teniendo en cuenta que se va a televisar», explica el presidente del cuadro naranja, Joseba Fernández.

Haciendo de la necesidad virtud, Castro Urdiales y el Sámano aprovecharán el cambio de sede para propiciar la máxima asistencia posible. No solo se van a instalar nuevos focos de led después de que hace unos meses el estadio sufrió una serie de robos de cable y reactancias y se va a ciudad el césped hasta el extremo. Además, se aumentará el aforo.

Porque lo más importante para Fernández es que la fiesta que será la visita del Deportivo en una temporada que ya era histórica para los Lobos y que ahora lo será aún mas es que «todo el mundo pueda disfrutar del partido».

Frente a la tribuna existente se instalará otra portátil con capacidad para 2.400 espectadores, lo que unido a la capacidad de la permanente (1.200 personas) incrementará el aforo hasta los 3.600. «Y si nos hiciese falta algún asiento más bajaríamos la que tenemos actualmente en El Vallegón», apunta el presidente naranja. Se refiere a la grada portátil que se instaló en el mes de septiembre. Porque espera, incluso, hinchada visitante: «Pueden venir unas 300 aficionados del Depor, ya que tiene varias peñas en el País Vasco».

A la espera del día y hora del encuentro, 29 o 30 de octubre, el Sámano ya ha puesto a la venta las entradas. El precio de la Tribuna principal cubierta será de 23 euros; la grada descubierta, 20; la entrada infantil (hasta 14 años), 15 y los socios, también 15, mientras que para los jugadores de la base del club la entrada será gratuita. El horario de venta en las oficinas del club son los miércoles, jueves y viernes de 19.00 a 20.30 horas. También, en los próximos días se habilitará la compra online.

El choque ante los gallegos, un adversario dos categorías superior, será un reto monumental tanto en lo deportivo como en lo simbólico. Pero también una plataforma de visibilidad para jugadores, afición, directiva y entorno una ocasión única. Ahora solo resta preparar el partido e imaginar la sorpresa.