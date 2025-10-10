El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista del campo de Riomar. DM
Fútbol

El Sámano se muda por un día a Riomar

La Federación ha autorizado que el partido de Copa ante el Deportivo se dispute en el campo del Castro

José Compostizo

José Compostizo

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

No es que Riomar sea Wembley, pero cumple los requisitos para acoger la Copa. Así lo ha confirmado la Federación Española en el último paso ... para que el Sámano pueda disputar su eliminatoria ante el Deportivo lejos de su estadio, sí, pero sin necesidad de mudarse de ciudad. Clubes y Ayuntamiento se han puesto de acuerdo para que, ante la imposibilidad de que el partido se disputara en El Vallegón, al menos se quedara en Castro. Para ello será necesario cambiar las orientación de las torres de iluminación -la mitad de ellas apuntaban a las pistas de atletismo- y sustituir muchos focos fundidos en una actuación que se llevará a cabo hoy mismo. Pero la RFEF ya ha enviado la circular con el visto bueno.

