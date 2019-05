Campus de verano Del Bosque, sobre el Madrid: «Lo peor ha sido tener tres entrenadores» Vicente del Bosque, durante la presentación de su campus. / O. B. El exseleccionador español señala que cuando regresó Zidane ya era «muy difícil revertir una inercia tan negativa» ya que «todo el mundo estaba pensando en el último partido» ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 22 mayo 2019, 13:21

Vicente del Bosque presentó este miércoles en el Work Café Santander la novena edición de su campus, destinado a niños de entre 6 y 15 años que además de adquirir conceptos futbolísticos interiorizarán valores como la amistad, el compañerismo, la deportividad o la integración ya que, como recordó, convertirse en futbolista profesional es tremendamente difícil pero todos pueden adquirir directrices que les sirvan en sus vidas. Un acto en el que el exseleccionador nacional -que estuvo acompañado de Felipe Martín, director de patrocinios de Banco Santander, y de Jaime Delgado, responsable de patrocinios de Pelayo Mutua de Seguros, entidades que colaboran con la iniciativa-, diseccionó la actualidad futbolística, con La Roja y el Real Madrid como principales objetos de atención.

«Lo peor de todo ha sido tener tres entrenadores», considera sobre la pésima campaña de los blancos el salmantino, que trabajó tanto con Julen Lopetegui como con Santiago Solari y con Zinedine Zidane durante sus años en el club de Concha Espina y que subraya que es «muy difícil revertir una inercia tan negativa» como la que se encontró el último a su retorno ya que «todo el mundo estaba pensando en el último partido» para despedir un curso para olvidar.

Pese a que Zidane no logró reactivar a un equipo en el que aterrizó ya con todo perdido, Del Bosque no cree que su decisión de aceptar tomar de nuevo el timón a falta de once jornadas fuese un error. «El Madrid tenía un problema y lo resolvió de la mejor manera posible que era traer a Zidane», señala quien tuviera a su servicio al marsellés durante dos temporadas en las que juntos abrocharon la 'octava' en Glasgow. Y pese a que la campaña la cerró la escuadra que tutela el galo con números paupérrimos, el salmantino ensalza la calidad de su grupo pese al bajo rendimiento que han ofrecido muchos de sus integrantes los últimos meses. «El Real Madrid tiene muy buena plantilla que se regenerará. Aquellos que se vayan harán muy felices a los equipos que lleguen», destaca.

Respeto por Luis Enrique

Tutor de la etapa más gloriosa de la selección española, con la conquista del Mundial de Sudáfrica en 2010 y de la Eurocopa de Polonia y Ucrania en 2012, Del Bosque está satisfecho con el desempeño de La Roja. «Las cosas se han hecho bien y aunque no hemos tenido suerte en el pasado Mundial, ahora estamos en la fase de clasificación (para la Eurocopa de 2020) y va todo en orden», indica el técnico, que se muestra respetuoso con la situación personal de Luis Enrique que le privó de estar en el banquillo en el último partido ante Malta y que le impedirá sentarse también en el banco para los dos próximos duelos del combinado, el 7 de junio ante las Islas Feroe y frente a Suecia el día 10. «La Federación ha demostrado afecto y cariño hacia Luis y que las cosas salgan lo mejor posible», apunta Del Bosque, que aplaudiría un acto de reconocimiento del organismo que preside Luis Rubiales a Iker Casillas tras el infarto que sufrió el futbolista con más internacionalidades con España y que podría significar su adiós a los terrenos de juego. «Ha sido uno de nuestros grandes héroes. Imagino que la Federación tendrá el mejor trato con él porque se lo merece. Estoy seguro de que así va a ser porque la figura de un jugador de esta índole favorece mucho a los demás».

Ensalza Del Bosque por último la eclosión del fútbol femenino, que tendrá un papel destacado este verano en la sede de su campus en Mallorca con el proyecto Women's Football (del 15 al 26 de julio), una iniciativa tutelada por las internacionales españolas Mariona Caldentey y Patricia Guijarro que permitirá mejorar sus cualidades a jugadoras de entre 10 y 17 años. «Los últimos años nuestros en la Federación ya se veía que el fútbol femenino venía empujando y desde la Federación han dado un gran impulso», ensalza el salmantino, que recuerda que hace cuatro años las jugadoras de la selección española ya disputaron el Mundial de Canadá y ahora las pupilas de Jorge Vilda repetirán en Francia. «Eso es síntoma de que las cosas se han hecho bien», remacha Del Bosque, cuyo campus, además de en la capital balear –donde además de la iniciativa destinada a jugadoras habrá otro para niños del 24 de junio al 2 de agosto), contará con sedes en Madrid (del 24 de junio al 26 de julio) y Salamanca (durante todo el mes de julio).