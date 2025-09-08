El virus FIFA ataca de nuevo

David Hernández Madrid Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:47 Comenta Compartir

El parón de selecciones se ha cobrado las primeras víctimas de la temporada y ha vuelto a provocar frustración en muchos clubes, que tendrán que afontar el tramo inicial sin algunas de sus estrellas. La exhibición de España en Turquía tuvo como episodio gris la pubalgia sufrida por Nico Williams. El extremo del Athletic y máximo referente del cuadro vasco se perderá el inicio de la andadura de su equipo en la Champions, siendo una baja muy sensible, ya que el conjunto vizcaíno no dispone de un recambio natural para un futbolista insustituible.

El equipo más perjudicado ha sido el PSG, que vio caer en combate a Ousmané Dembelé y a Désiré Doué durante el encuentro que enfrentó a Francia con Ucrania. Ambos estarán ausentes al menos un mes y se perderán el duelo de Champions contra el Barça. La entidad parisina publicó un comunicado en contra de la selección francesa. El PSG afirma conocer las necesidades médicas de sus futbolistas durante todo el año y envió un informe a la federación francesa para proteger a sus jugadores, pero aducen que esta no hizo caso a dicha recomendación. Los parisinos reclaman que se establezca un nuevo convenio medico-deportivo entre clubes y selección para priorizar el estado de los jugadores.

El propio entrenador del PSG, Luis Enrique, tuvo que ser traslado a urgencias tras fracturarse la clavícula en un accidente de bicicleta. Aún no se sabe si el técnico asturiano podrá sentarse en el banquillo el domingo contra el Lens. Aunque no fuera por una causa como un sobresfuerzo físico, igual que sus jugadores, las lesiones también afloran en el tiempo de descanso.

Su rival de Champions el 1 de octubre, el Barça también es víctima del virus FIFA. Frenkie de Jong sufrió unas molestias en el músculo obturador de la pierna derecha, aunque la dolencia es mínima y se espera que se recupere pronto. Otro que parece tener algún problema es Lamine Yamal, con unas molestias en la espalda, aunque nada grave si tiene algo de descanso.

Otros casos algo menos sonados fueron los de Andriy Lunin o Erling Haaland. El portero ucraniano del Real Madrid se retiró de la concentración del combinado eslavo por problemas lumbares y tratará de recuperarse, aunque su baja no debería ser un importante problema para Xabi Alonso mientras que el tolosarra tenga sano a Thibaut Courtois. En el caso del delantero noruego, no tendrá problemas para afrontar su próximo compromiso internacional, el martes ante Moldavia, a pesar de haberse partido el labio contra un autobús y haber recibido tres puntos de sutura. Aunque el ariete pueda jugar, este incidente es otro de los muchos ocurridos cuando los futbolistas se alejan de sus clubes.