Gimnástica - Vitoria Por fin en casa Los blanquiazules jugarán el primer partido de la temporada en El Malecón tras más de tres meses lejos de su feudo. La Gimnástica se enfrenta en El Malecón al Vitoria en busca de la primera victoria de la temporada | Los blanquiazules recuperan su fortín en el que no gana ningún equipo desde el 11 de junio de 2017 cuando lo hizo el Alcobendas ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 16 septiembre 2018

El Malecón regresa por fin a Segunda B. Le ha costado dos semanas más que a la Gimnástica. Con el césped en buenas condiciones, el estadio torrelaveguense ya se encuentra listo para acoger a los blanquiazules en su segundo encuentro como locales, en la cuarta jornada del campeonato. La Gimnástica recibe esta tarde (18.00 horas) al Vitoria, filial del Eibar que ocupa la decimosexta plaza con un punto, producto de su empate en el primer encuentro con el Arenas. Desde el mes de mayo, cuando el campeón de la Tercera cántabra le ganó en el choque de ida al Mallorca B (4-1) en la primera ronda de la fase de ascenso, el balón no había vuelto a rodar sobre la hierba de Mies de Vega. Ahora, después de varias semanas de acondicionamiento, el campo ya está preparado para el fútbol.

Los de Pablo Lago necesitan El Malecón. Puede decirse que es casi un talismán, ya que ningún equipo ha conseguido vencer desde que lo hicieran el Alcobendas el 11 de junio del año pasado en la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda B y el Atlético de Madrid B en la primera eliminatoria dos semanas antes. En Liga hay que remontarse aún más, hasta el 30 de octubre de 2016, cuando el Tropezón se llevó los tres puntos (0-2).

Con dos puntos en su casillero producto de sendos empates en Irún ante Real Unión y en Tanos contra el Athletic B, el conjunto que dirige Pablo Lago, que ocupa la decimocuarta plaza, necesita sumar los tres puntos. No porque sea algo vital a estas alturas de la Liga, sino por un motivo a un tiempo práctico y psicológico. La victoria sacaría a los blanquiazules de la zona resbaladiza de la clasificación, por un lado, y supondría de paso un impulso anímico para unos futbolistas que necesitan probar cuanto antes el sabor del triunfo.

El Vitoria es un equipo que busca la iniciativa y que aboga por el juego en corto

El equipo torrelaveguense se siente merecedor de mayor recompensa. Dos puntos le saben a poco a un conjunto que ha demostrado en las tres primeras jornadas que tiene clase y calidad para jugarle de tú a tú a cualquier rival. Así lo demostró en el Stadium Gal, donde hizo frente al Real Unión jugándole sin miedo, la semana siguiente en Santa Ana, donde apretó al filial del Athletic, uno de los favoritos para lograr el ascenso; y en la última jornada en el complicado Ciudad de Tudela donde, a pesar de caer derrotado, comenzó marcando. Así pues, El Malecón se convierte en la esperanza para un conjunto que buscará su primer triunfo. Ante los suyos, con los aficionados en las gradas arropando a unos futbolistas que esperan estar a la altura de la cita. Enfrente, un oponente que a pesar de que no estuvo mal en la pretemporada, con cuatro victorias y dos derrotas, no ha empezado con buen pie en la Liga. El Vitoria solo ha arrancado un punto en la primera jornada, ha perdido los dos siguientes partidos -en Tudela y en casa frente a Izarra, ambos por uno a cero-, y aún no ha conseguido marcar. Llega a Torrelavega en un mal momento, por tanto, con dudas e inseguridades, y con la urgencia de sumar sus primeros puntos.

El técnico visitante apuesta por un once que se repite sin modificarse por el rival

A pesar de lo que reflejan los números, el conjunto que dirige Igor Gordobil no es un rival fácil de batir. Se trata de un equipo con talento, que busca la iniciativa y que gusta del juego en corto. No es de los que se deja dominar fácilmente ni tampoco de los que se echan atrás por iniciativa propia y aguardan en la trinchera el acoso del oponente. Basa su juego en el dominio del centro del campo, en el que trata de crear superioridad en las jugadas de ataque acumulando futbolistas. Es habitual verlo jugar fiel al esquema 4-2-3-1, con dos mediocentros y tres jugadores por detrás del punta.

En cuanto a nombres, el entrenador de los vitorianos es probable que vuelva a confiar en los que han defendido la camiseta del filial armero en las tres primeras jornadas. Bajo palos se situará Markel Areitio; en defensa Sergio Camus por la derecha, Roger Escoruela por la izquierda y Kaiser junto a Álex Malón en el centro; por delante un par de pivotes, Miguel Ángel Atienza y Alain Ribeiro; con Miguel Mari en la mediapunta, Lara de interior diestro y Jaime Dios en la otra banda; y arriba Xesc Regis.

Por lo que respecta a la Gimnástica, aparte de los resultados, lo que más ha preocupado al cuerpo técnico ha sido la salud de alguno de sus jugadores, ya que cinco de sus efectivos -Primo, Dani Salas, Mati, Palazuelos y Cristian- han visitado la enfermería a lo largo de la semana. A ellos se les han unido a demás Adrián Peón y Nacho Rodríguez. Estos dos últimos, junto a Rubén Palazuelos, no han entrado en la convocatoria. Quien sí lo hace, y será por primera vez, es el central Mati. El interior izquierdo Dani Salas es quien lleva más tiempo fuera del equipo, ya que continúa restableciéndose de su lesión en el pie, que le mantiene inactivo desde la pretemporada. Su proceso de recuperación sigue los tiempos establecidos y aún deberá aguardar unas semanas para estar a disposición de Pablo Lago. Rubén Palazuelos sufre una distensión en el bíceps femoral, que se produjo durante la disputa del último partido, del que se retiró con molestias. Descartada la rotura en la parte posterior del muslo, se ha visto forzado a reposar durante unos días.

El Vitoria, un filial del Eibar que quiere consolidarse El Vitoria, filial del Eibar que sucedía al desaparecido Eibar B –el club armero prescindió de su filial originario durante su etapa en Segunda B– lleva una temporada en esta categoría. Su desembarco en la división de bronce llegó con un cambio en el banquillo. Tras la marcha de Arkaitz Lakanbra a la secretaría técnica del Eibar llegó el extécnico del Leioa Igor Gordobil, que continúa esta campaña al frente de un equipo que juega esta temporada como local en el Estadio Municipal de Ellakuri, en Llodio.

Primo, por su parte, que llevaba desde la pasada semana en proceso de recuperación de una microrrotura de fibras en el gemelo externo de su pierna derecha y el central Cristian, con un pinchazo en el glúteo desde el encuentro en Tudela, ya se han recuperado y están listos para el partido.

Más allá de las lesiones, al entrenador asturiano de la Gimnástica le preocupan los resultados, que no acompañan al juego del equipo. No obstante, todavía no se ha encendido el piloto rojo de alarma porque hay ganas, predisposición, actitud y no ha cundido el desánimo en el seno de un plantel que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo, a pesar de que las cosas no estén saliendo lo bien que todos desean.

En cuanto al once que saldrá al césped ante el Vitoria, es probable que se produzcan algunos cambios. Con la apuesta de Lago por el 4-4-2 en casa, en defensa podrían formar Camus, Bardanca, Luis Alberto y Fermín. Por delante, en el eje del centro del campo Víctor acompañaría a Cusi, con Hugo Vitienes en la banda derecha y Docal o Diego Rozas en la izquierda. Y arriba podrán formar la línea de ataque Primo y Carlos Cagigas.

Juegue quien decida el entrenador, es seguro que la Gimnástica se mantendrá fiel a sí misma y buscará imponerse a su rival desde el inicio. Lejos de esperar, tratará de imponer su ritmo buscando la portería. Así lo hizo en Tanos frente a los bilbaínos y nada hace pensar que ese planteamiento vaya a variar ahora. Es la forma de jugar de los blanquiazules, la formula que los ha llevado a Segunda B y no hay motivo alguno para plantearse que ha llegado la hora de cambiarla por otra.