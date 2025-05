Los socialistas de Cantabria celebran la fiesta del 1 de mayo cada uno por su lado

Daniel Martínez Santander Viernes, 2 de mayo 2025, 19:10 Comenta Compartir

«Un 1 de mayo más llenamos las calles de Cantabria en defensa los trabajadores y trabajadoras. Los avances y conquistas no llegan solos. Somos ... el PSOE de la subida del SMI y las pensiones, la reforma laboral o la reducción de la jornada laboral», decía Pedro Casares durante la celebración en Santander del Día Internacional del Trabajo. «Viva la lucha de la clase obrera. La falta de sensibilidad del PP se ve en cada reivindicación por la sanidad o la educación pública en Cantabria, o en el nulo apoyo institucional que sufren los trabajadores y trabajadoras de Bridgestone o el metal», añadía Pablo Zuloaga. El actual secretario general del PSOE y su antecesor tras las primarias que desembocaron en el Congreso Regional del pasado marzo acudieron a la manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreros, pero lo hicieron en comitivas separadas. Cada uno de ellos con sus afines. No solo no se juntaron durante el recorrido, sino que en sus redes sociales evidenciaron la separación entre ambas corrientes.

Junto a Casares, participaron integrantes de la Ejecutiva Autonómica como Ainoa Quiñones, Mario Iglesias, Agustín Molleda, Javier Incera, Fran Cano, Paz de la Cuesta, Luisa Real, Daniel Fernández o María Antonia Mora, entre otros. Y junto a Zuloaga, el grueso de los diputados en el Parlamento de Cantabria (Ana Belén Álvarez, Jorge Gutiérrez, Joaquín Goméz y Raúl Pesquera), además de la que fuera su secretaria de Organización, Noelia Cobo, y otros afines como Rosa Inés García, César García y Charo Losa. El único dirigente socialista de relevancia que aparece en las fotografías de los dos grupos es el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Torrelavega, José Luis Urraca, que llegó al punto de encuentro que fijaron los casaristas en el comienzo de la marcha en la Plaza de Numancia, pero que después se marchó con los críticos a la actual dirección. Ampliar Zuloaga, junto a Cobo y los diputados Gómez, Álvarez, Gutiérrez y Pesquera, entre otros. DM También se separaron en La Folía y en el acto de Luchamos por la Vida y apenas hubo cercanos al exlíder en el acto de repulsa al ataque a la sede Lo que ocurrió este jueves en Santander entre ambas familias del socialismo cántabro no es muy distinto a lo que viene ocurriendo en otras citas similares. No siempre con las mismas caras, pero siempre con la misma separación en función del candidato al que se apoyó en las primarias. Por ejemplo, en la marcha en apoyo a los trabajadores de Bridgestone, la de los docentes en favor de las mejoras salariales o la que organizaron los trabajadores del sector del metal. Cada uno por su lado –en el lugar y en las fotos– el pasado fin de semana n la fiesta de La Folía en San Vicente de la Barquera o en el acto de Luchamos por la Vida en Los Corrales de Buelna. Tampoco pasó desapercibida la ausencia de Zuloaga en el acto organizado por el partido el pasado sábado contra el ataque que sufrió la sede del PSOE en la calle Vargas de la capital. Y todo en el marco de un nuevo proceso interno, el que desarrollarán los socialistas desde el lunes y durante casi un mes para renovar las 73 agrupaciones locales. Después de elegir al secretario general autonómico, ahora tendrán que votar otra vez a través de primarias a los respectivos secretarios generales locales.

