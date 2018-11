Fútbol | Gimnástica «El equipo tiene muchos ánimos» Pablo Lago, durante un partido en El Malecón. / Luis Palomeque Pablo Lago, tranquilo después de empatar en Zubieta, quiere completar un choque «largo e inteligente» ante el Mirandés JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Viernes, 2 noviembre 2018, 09:08

Pablo Lago sabe la dificultad que entraña el partido de este domingo (El Malecón, 12.00 horas) ante el Mirandés. «Es un rival con la pretensión de volver a Segunda División y con esa idea han hecho el equipo. Han apostado y lo están demostrando», decía ayer Lago. Pero eso no desanima al preparador de la Gimnástica, que considera que después de puntuar en Zubieta ante la Real Sociedad B el equipo tiene «muchos ánimos». Además, la seguridad en sí mismos no viene únicamente por regresar a Torrelavega con un punto. «Jugar ante uno de los mejores equipos en su casa y no pasar demasiados apuros a nivel defensivo nos da seguridad, por eso creo que a los equipos les cuesta más hacernos gol», valoró Lago.

El técnico de Vegadeo alabó al conjunto de Miranda de Ebro, del que cree que «ha iniciado muy bien la temporada, muy compacto». Y su valoración positiva no se queda ahí. «El equipo está hecho para discutirle el primer puesto al Racing y a algún equipo más que se pueda meter en la pelea», explicó. El cuadro burgalés, que junto a la Ponferradina y el Murcia son los únicos clubes que aún no conocen la derrota en la categoría, viene de una goleada en casa ante el Tudelano y de una victoria frente al Athletic B en Lezama. «Están sacando buenos resultados y principalmente fuera, ya que es un equipo muy sólido. Tiene paciencia y madura mucho los partidos, por eso creo que vamos a hacer una propuesta de juego parecida a la que nos enfrentó al Logroñés, ya que es una idea que tenemos asumida. Es decir, jugar en campo contrario y cuando nos toque, replegarnos. Además, nosotros en casa vamos a estar apoyados por nuestra gente y eso va resultar determinante», expuso el asturiano.

Lago explicó que después del empate en Zubieta, la semana ha transcurrido con tranquilidad. «Cuando vienes de un empate fuera ante un gran equipo en el aspecto anímico es una semana más tranquila, pero tenemos que mejorar muchas parcelas del juego en el aspecto táctico porque tenemos margen de mejora y creo que lo vamos a conseguir». Y para lograrlo el técnico de la Gimnástica busca optimizar las transiciones entre la defensa y el ataque. «Perdemos muy pronto el balón y estamos haciendo hincapié en ese sentido. Hay que tener mucha tranquilidad para poder dar soluciones, y en eso es lo que estamos trabajando para dar otro salto de calidad».

Frenar al rival

Pablo Lago no podrá contar el domingo con el defensa central Cristian, que vio la quinta amarilla la pasada jornada; además, si Salas y Nacho Rodríguez entran en la convocatoria el asturiano tendrá que hacer algún descarte antes del encuentro frente al conjunto de Miranda de Ebro. «Tendremos que esperar al entrenamiento de mañana, a ver cómo están todos los jugadores. Para la posición de Cristian tenemos a Luis Alberto y luego de la mitad del campo hacia adelante no tendremos problemas dado que contamos con jugadores de diferentes perfiles», adelantó el de Vegadeo.

Todo para intentar frenar al mejor visitante de la categoría, un Mirandés que tiene «mucha gente por dentro para tener sus opciones dependiendo de si juegan dentro o fuera». El técnico resaltó que «no están muy bien a nivel defensivo, pero tienen las ideas claras en la delantera. Cuando atacan siempre defienden con cuatro y es muy difícil sorprenderles». Lo que no impedirá que la Gimnástica salga a por todas el domingo con el apoyo de su afición. «Queremos hacer un partido largo e inteligente. Y que nuestra gente nos empuje para que el Mirandés dude».