La Gimnástica busca un golpe de timón Álex Ruiz abandona cabizbajo El Malecón seguido de Fer, Bardanca, Vitienes, Luis Alberto y Cagigas. / Luis Palomeque Pablo Lago recupera al mediocentro Rubén Palazuelos para la visita a Zubieta después de cumplir los tres partidos que lo han tenido alejado del equipo | Los blanquiazules visitan a la Real Sociedad B con la intención de cambiar su dinámica negativa ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 27 octubre 2018, 09:04

La Gimnástica afronta un reto a la altura de los mejores. Visita Zubieta (16.00 horas) para medirse a la Real Sociedad B, que ha ganado tres de los cuatro partidos disputados allí, ocupa la octava plaza y atraviesa por un momento dulce después de lograr seis puntos consecutivos. Todo lo contrario que los torrelaveguenses, que no han sumado un punto desde hace un par de jornadas. En principio, el conjunto que dirige Pablo Lago no parte con la etiqueta de favorito, pero no existe racha, por buena o mala que sea, que se prolongue eternamente.

La principal novedad blanquiazul para este partido es el retorno a la competición de Rubén Palazuelos después de cumplir las tres jornadas de sanción. El centrocampista es pieza insustituible en este equipo que necesita de su visión de juego y carisma para salir adelante. Luis Alberto supo suplir su ausencia en los tres últimos choques, pero ahora, más que nunca, su participación se antoja necesaria.

El propio Pablo Lago lo considera su jugador más valioso y lo define como el mejor de la categoría, el futbolista más completo y desequilibrante. De ahí que su presencia en el once frente al Sanse sea tan segura como que el sol sale por el este. Así, si ningún revés de última hora se lo impide, el santanderino ocupará una de las dos plazas de mediocentro. El resto de la alineación ofrecerá pocas variantes respecto al equipo de las últimas jornadas. Con Álex Ruiz fijo bajo palos, la defensa de cuatro podría estar formada por Luis Alberto y Cristian -o bien Bardanca- en el eje de la zaga, con Camus y Fermín en los laterales, aunque pudiera optar por Fer en la derecha, pasando el capitán al lateral zurdo. Por delante, Cusi y el ya citado Palazuelos, acompañados por Vitienes en la banda derecha y Diego Rozas -o Fermín- en la izquierda. Y en la delantera, a la caza de ese gol que se resiste, Primo y Cagigas.

El delantero pejino Nacho Rodríguez no entra en la convocatoria por lesión

En los últimos cuatro choques, el técnico blanquiazul se ha decantado por un once muy similar, con variantes puntuales debidas bien a bajas por lesión o por suspensión federativa. En este grupo de elegidos se hallan ocho o nueve de los que esta tarde saldrán de inicio, sobre quienes recaerá la responsabilidad de sacar del bache a la Gimnástica.

Lago ha apostado, después de intentarlo con una defensa de cinco unas veces y reforzando el centro del campo en otras, por el 1-4-4-2. Y este es el sistema que tiene intención de utilizar en Zubieta, donde insistirá en buscar ese equilibrio que considera necesario para la marcha de su equipo. Con una defensa de cuatro en la que los laterales se incorporan al ataque, un doble pivote en el centro del campo, dos interiores rápidos y un par de hombres arriba, el entrenador blanquiazul está convencido de tener ya en su poder la fórmula.

Malos resultados

Sin embargo, de momento, los resultados no apoyan la hipótesis del asturiano, quien considera que las derrotas no llegan por errores de planteamiento, sino por fallos puntuales. Los despistes individuales unas veces, los desajustes otras, son, bajo su punto de vista, los responsables de que la Gimnástica parezca un barco que navega a la deriva.

Sea cual sea la causa principal, varios factores mantienen al equipo en su precaria situación. Basta un vistazo a la clasificación para darse cuenta de que cinco goles a favor representan un bagaje muy pobre. Un solo tanto en los tres últimos partidos -el que consiguió Camus contra el entonces colista Gernika desde el punto de penalti- es muy poco, apenas nada, para quien aspira, cuanto menos, a la permanencia.

Una sola victoria en nueve jornadas mantiene a los gimnásticos condenados a la penúltima plaza con cinco puntos, en una situación complicada y preocupante. Aún queda mucha Liga por delante, pero sería conveniente abandonar la dinámica negativa cuanto antes porque cada derrota supone una carga difícil de soportar. Una mochila que cada vez pesa más y dificulta la escalada en la tabla.

Pese a los malos resultados, el entrenador asturiano no está dispuesto a variar su discurso. Está convencido que su equipo transita por la senda correcta desde el choque ante el Leioa en la sexta jornada y pese a que los resultados no hayan sido positivos desde entonces -tres derrotas y un triunfo-, se muestra seguro en sus convicciones. Asegura que ha dado con lo que buscaba y solo es cuestión de tiempo que mejoren las cosas. La evidencia, sin embargo, es que, sea por un motivo o por otro, a la Gimnástica le falta gol. No es por falta de ocasiones, porque cada jornada el equipo llega al área y chuta a portería, pero no logra marcar. Y da igual si se hacen diez ocasiones por partido y el rival solo llega tres veces, porque si este consigue hacer buena una de ellas, es suficiente. En el fútbol el mérito no suma ningún punto y todos los combates se deciden por KO.

Un rival duro

El filial de la Real Sociedad llega en forma y representa un obstáculo complicado de superar. En su campo, además, los donostiarras no son presa fácil. Si a domicilio su rendimiento es pasable -ganaron su primer partido a domicilio la anterior jornada, en Tudela (1-3)-, en casa se muestran imbatibles. Solo el Langreo ha logrado arrancarles un empate (1-1) y ha conseguido hacer gol, ya que los otros rivales que han pisado el césped de Zubieta -Durango, Calahorra y Bilbao Athletic- lo han abandonado con los bolsillos vacíos y sin marcar. El conjunto que dirige Imanol Alguacil, con el que la Gimnástica ya jugó en pretemporada (2-3 a favor de los de San Sebastián tras remontar dos goles), es ahora mismo uno de los equipos más en forma, sobre todo como local, y además confía en sí mismo, lo que siempre incrementa esa fortaleza. A buen seguro que los donostiarras saldrán a por el partido desde el inicio y tratarán de imponer su ritmo de juego a los cántabros. Además, los txuri-urdin disponen de sus mejores futbolistas para este partido, en una plantilla en la que destacan los dos centrales Le Normand y Lapeña, los mediocentros Guevara y Gorostidi y el delantero Celorrio.

Se trata, en suma, de un puñado de futbolistas jóvenes y talentosos, adaptados perfectamente al sistema de su entrenador, que apuesta por un juego de transiciones rápidas, dinámico y veloz, con el que busca desajustar al oponente. Si la Gimnástica tiene alguna opción de salir indemne de Zubieta, ésta pasa necesariamente por impedir que el Sanse juegue como le gusta. Los blanquiazules tienen que frenar el ritmo del partido y acomodarlo a su forma. Solo evitando que se le descoloquen las piezas sobre el tablero puede aplacar a su rival. El resto dependerá de que logre poner remedio a sus males en ataque y encuentre la piedra filosofal de su supervivencia en la categoría: la eficacia goleadora.