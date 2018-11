Fútbol | Gimnástica Primo: «No hay suerte en ninguna de las áreas» El gimnástica Carlos Cagigas se escapa de dos rivales durante un partido en El Malecón. / María Gil Lastra La Gimnástica, con cinco goles a favor, acusa la falta de acierto y la escasa creación de ocasiones | Palazuelos es el máximo anotador con dos dianas. Camus, de penalti, y Nacho suman uno. El quinto fue del Real Unión en propia meta ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 3 noviembre 2018, 07:49

La necesidad de mantener la portería a cero es una de las consignas que más ha repetido desde el comienzo de la Liga la Gimnástica. La obsesión por no encajar y controlar la última línea del equipo ha llevado a dejar en un segundo plano la escasez goleadora de los torrelaveguenses. En diez jornadas, el equipo ha celebrado cinco dianas. De ellas una de penalti -Borja Camus ante el Gernika- y otra en propia puerta de Esnaola en el duelo frente al Real Unión con el que se abrió la Liga en Irún. Si se tiene en cuenta esa circunstancia, la lista se reduce a tres goles y a Rubén Palazuelos -un mediocentro- como máximo anotador con dos tantos en su cuenta particular. Lo siguen Camus y Nacho Rodríguez, el único delantero de la lista, con un gol cada uno.

«Llevamos una escasa cantidad de goles a favor, y, la verdad, no estamos teniendo suerte en ninguna de las dos áreas» reconoce Primo. El punta, que llegó al club durante el mercado estival procedente del Compostela - donde marcó 23 goles- reconoce que «no se le puede llamar ansiedad individual, sino más bien es algo colectivo». Primo no tiene problema en reconocer que «me molesta no poder ayudar con goles. Ahora mismo tenemos seis puntos y cinco goles. Hay que conseguir mucho más de ambos».

Lo que resulta más complicado de señalar es el motivo que ha llevado a esta sequía goleadora que dura demasiado tiempo. Según el jugador «es un cúmulo de cosas. Para empezar porque somos un equipo recién ascendido, por mala suerte, ya que hemos encajado muchos goles, y ahora porque cuando nos estamos consolidando en la tarea defensiva y cuesta generar ocasiones y materializarlas». Lo que si tiene claro el blanquiazul es la solución: «hay que seguir trabajando».

Los delanteros no consiguen aprovechar las ocasiones que se crean en el juego ofensivo

La Gimnástica está volcada en controlar muy bien la defensa para no encontrarse con el marcador en contra, ya que «si nos encontramos con un rival que nos mete atrás tenemos que ayudar al equipo porque el delantero es el primer defensa», continúa Primo. En la misma línea que el delantero continúa su compañero de equipo Carlos Cagigas (Rubayo, 1990): «Primero hay que asentar el objetivo de mantener la portería a cero y no encajar goles y cuando esto se consiga hay que atacar más y ser un poco más ofensivos», reflexiona otro de los puntas de la plantilla de Pablo Lago. Con el actual estilo de juego blanquiazul, «la forma de jugar que estamos llevando a cabo últimamente, el delantero igual está más solo y cuesta un poco más».

El equipo está más preocupado en afianzar su faceta defensiva ante la sangría de tantos

El de Rubayo, al igual que Primo, apunta una solución similar: « al final las ocasiones hay crearlas y, después, transformarlas para sumar de tres en tres». La posibilidad de jugar con dos puntas podría también ayudar a la Gimnástica a salir de este bache en el que está inmerso el equipo. «La realidad es que cuanto más se llega más fácil es marcar. Es cierto que no llevamos una media goleadora muy baja y posiblemente se deba a la forma en que estamos jugando.

Poca rentabilidad

Los torrelaveguenses deben «hacerse fuertes no sólo en El Malecón, también hay que seguir compitiendo fuerte como en casa», sigue el de Rubayo. La dificultad de marcar un tanto en Segunda B es otro de los motivos que añadir a la lista de razones por las que les cuesta tanto celebrar un tanto de los gimnásticos. «Los equipos tienen el balón más tiempo y los defensas son más difíciles de rebasar», dice el de Rubayo.

El problema del gol no es una cuestión individual, sino colectiva, según el sentir general

«Lo que más nos desencanta es que en los partidos nos dejamos el alma y hubo encuentros en los que nos hemos ido sin sumar un sólo punto en nuestro casillero», añade Primo. Tanto él como Cagigas son conscientes de que «es una cuestión de tiempo» y si alguien sabe de malas rachas en cuestión anotadora esos son los delanteros.

El próximo rival de la Gimnástica, el Mirandés (domingo, 12.00 horas), «está diseñado para competir por el título de Liga», apunta Cagigas. Ante los de Miranda de Ebro la clave puede pasar «por no hacer concesiones y en las ocasiones que tengamos estar más acertados», concluye Primo.