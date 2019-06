Astillero mejora en la bahía de Santander

La vuelta de la Liga ACT a la bahía santanderina le sentó bien al único barco de la región que compite en la máxima categoría del remo. Astillero, que había sido último en las dos primeras regatas de la competición, firmó este sábado una décima plaza. Una posición quizá no para sacar excesivo pecho, pero que sirve a los azules para sumar tres puntos y, sobre todo, para dejar por detrás en la clasificación de la regata a los dos rivales con los que, en principio, parece que se van a jugar la permanencia en esta Liga ACT.

Lekittarra y San Pedro recibieron este sábado el aviso de los azules en la bahía santanderina. Quedan muchas regatas para esa lucha por seguir en la máxima categoría del remo en banco fijo. La tercera regata de la Liga ACT finalizó con la victoria de Hondarribia, que acaba así con el pleno de Orio. Aún así, los 'amarillos' siguen al frente de la general, al ser segundos en Santander.

Muchos aficionados se acercaron a los muelles de Santander para disfrutar del ambiente traineril al más alto nivel. Algunos se acercaron a la Fan Zone para tomar parte en las actividades que allí se ofrecían. En lo deportivo, el campo de regateo presentaba un buen aspecto, si bien la presencia de algunas embarcaciones no gustó a alguno de los participantes, que comentaban que se debían ir sin participar ya que las embarcaciones perjudicaban a la regata. En un apartado que depende de la ACT la cosa no fue a mayores, pero la organización se esforzó por controlar el espacio del campo de regateo y al final no se produjo ninguna incidencia de importancia.

La cuadrilla de la 'San José XV' sufrió algunos cambios sustanciales. su técnico, Miguel Ángel Ruiz Camus, hizo cinco cambios de remeros respecto a la regata de Ciérbana. Entre ellos dio entrada a dos de las últimas incorporaciones, Sergio Alonso y Sergio Corrales, a los que situó en la bancada quinta –Corrales por estribor y Alonso por babor–. Aparte de estos dos remeros, volvió a subir al bote a Arrantz Villar como proel y a Víctor Manuel Fernández en la banda de estribor en el puesto de tres, a los que se sumó la presencia en la popa del bote de Iván Gómez.

Los trece remeros que bogaron fueron Arrantz Villar como proel; en la banda de estribor –de popa a proa– de marca Daniel González, de dos Rubén Alvarez Pedrosa, Víctor Manuel Fernández de tres, Andrés Peña de cuatro, Sergio Corrales de cinco y Luis Andrés Rioz de espalda. Por la banda de babor, de popa a proa, de marca Manuel Crespo, Pablo Hernando como dos, Ruiz Camus de tres, Sergio Enrique Rodríguez de cuatro, Sergio Alonso de cinco y David Pérez Iglesias de espalda. El puesto de patrón lo ocupó Iván Gómez.

La 'San José XV' bogó en la primera de las series. Las embarcaciones se alinearon a las órdenes del juez de la regata de acuerdo al siguiente orden: Lekittarra por la baliza uno, Cabo por la dos, Astillero por la tres y San Pedro por la cuatro. Desde el principio se puso de manifiesto que dentro de esta tanda había dos regatas. Por un lado, la de Cabo luchando por conseguir un buen tiempo para salir de la zona baja y subir a la media. Y los tres barcos restantes, en su encarnizada pugna por eludir los puestos de descenso.

Cabo confirmó que está un poco por delante de los restantes compañeros de serie, ya que a los quinientos metros de la salida ya se había instalado como proa de regata. Por detrás la lucha era muy igualada entre Lekittarra, Astillero y San Pedro. Fueron los de la 'San José XV' quienes lograron coger una mínima ventaja durante el primer largo y al concluir el mismo, los patroneados por Iván Gómez cruzaban el barco en primera posición, con dos segundos de ventaja sobre San Pedro y tres respecto a Lekittarra.

En la salida de esa primera ciaboga los azules lograron mantener su segunda posición y enfilar el largo por detrás de los gallegos de Cabo, pero manteniendo la pugna con los de Lekittarra y San Pedro a los que mantenían a uno y dos segundos, respectivamente, remando a un ritmo de 35 paladas por minuto.

A medida que se acercaban a la segunda maniobra los astillerenses conseguían mantenerse en la segunda plaza, por delante de San Pedro, mientras que Lekittarra comenzaba a perder protagonismo en la pugna.

Más ventaja

La segunda ciaboga que realizó Astillero fue buena y le sirvió para afrontar el tercer largo con mayor ventaja sobre San Pedro y Lekittarra que realizó la segunda virada ya a nueve segundos de los azules.

En el tercer largo, Cabo se mantuvo como proa de regata con nueve segundos de ventaja sobre Astillero, si bien los de Ruiz Camus mantenían una buena remada con 36 paladas por minuto y cimentaban su segunda plaza en la tanda, ya que su ventaja aumentaba sobre los guipuzcoanos de San Pedro y los vizcaínos de Lekittarra, que seguían perdiendo contacto. De nuevo los patroneados por Iván Gómez enfilaron bien la tercera ciaboga y viraban a doce segundos de Cabo, pero aumentaban su ventaja hasta los seis segundos sobre los sanpedrotarras. Lekittarra cedía ya diez segundos con los azules.

En el último tramo los astillerenses lograron mantener su buena dinámica de remada y sin fijarse en los gallegos, se centraron en conservar su segunda plaza por delante de San Pedro y Lekittarra, que mantenían una pugna muy intensa por eludir la ultima plaza. Cabo, como era de esperar, cruzó la meta en primera posición. Por detrás los de Astillero lograban su objetivo y dejaban por detrás a Lekittarra y San Pedro. Los vizcaínos lograban superar en los últimos metros a los guipuzcoanos y condenarles así a la última posición.

La segunda de las tandas fue ganada por Santurtzi, que logró superar a una Urdaibai que sigue sin levantar cabeza y tiene que reaccionar de forma inmediata si quiere defender el título que ostenta. En esta serie tomó parte Kaiku que sólo aventajó a los azules en cuatro segundos. En la tercera de las series, Hondarribia y Orio –los dos mejores barcos de la ACT– mantuvieron una gran pugna, que se resolvió para la 'Ama Guadalupekoa' por apenas tres segundos. Los aguiluchos de Orio siguen de líderes de la Liga.