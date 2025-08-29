Carlos Soria, el octogenario que se lanza a la conquista de un ochomil

C.P.S. Viernes, 29 de agosto 2025, 19:24 | Actualizado 19:43h. Comenta Compartir

A los 86 años, una persona suele pensar en relajarse y desconectar de una larga vida, pero ese no es el caso de Carlos Soria, que ha puesto rumbo al Himalaya para convertirse en la persona de más edad en completar uno de los catorce ochomiles. Concretamente, tratará de alcanzar la cima del Manaslu, situada a 8.163 metros de altura. Esta expedición supone un verdadero reto para una persona joven y en forma, por lo que agranda la hazaña que encara un hombre que es una leyenda del alpinismo. Irá acompañado por cuatro alpinistas y dos sherpas que podrían ser testigos de un logro deportivo difícilmente repetible.

Soria se deberá preparar en Nepal, a través de un fase de aclimatación en el valle del Everest, antes de afrontar la subida. Según los plazos previstos, el alpinista español debería alcanzar la cima durante la segunda semana de octubre, siempre que no ocurran incidencias meteorológicas o de salud. El estado de Soria no es el más saludable, ya que en 2023 sufrió un grave accidente durante una de sus expediciones a 7.700 metros en el Dhaulagiri, por el que le tuvieron que operar del corazón. La adrenalina y la pasión por el deporte son superiores a cualquier riesgo que sufra y le han traído de vuelta para batir un récord más, que puede que no sea el último.

Soria, natural de Ávila y afincado en la sierra madrileña, tiene múltiples logros a sus espaldas, como coronar prácticamente todas las montañas más altas del planeta o ser la persona más veterana en haber ascendido a la cima del K2, el Makalu, el Annapurna y el Broad Peak. Pese a ello, Soria no pierde la pasión por el alpinismo y afirma sentirse con la misma ilusión que en sus primeras veces en la Sierra de Guadarrama. Soria tiene el apoyo de su familia, compañeros de ruta y amigos, además del reconocimiento de su país ante un deportista de los que ya no quedan. En 2019 recibió la condecoración de la Comunidad de Madrid por fomentar valores.

La Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid ofreció su agradecimiento en el aeropuerto a Soria, alabando su trayectoria personal, deportiva y humana. El Director General, Alberto Tomé, aseguró que Soria representa los valores propios del deporte: esfuerzo, humildad, superación y disciplina. También reconoció que es un ejemplo a seguir, al demostrar que los sueños no tienen ni edad ni límite, e inspirar a otras personas a alcanzar sus propias metas, o en este caso, cimas. Resta por ver si Soria logra su objetivo, aunque en caso de no lograrlo nadie se decepcionaría, ya que pesa más el mérito de intentar semejante hazaña.

