El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan de Quintana posa con su padre y entrenador, Esteban de Quintan, en un reciente campeonato.

Juan de Quintana posa con su padre y entrenador, Esteban de Quintan, en un reciente campeonato. DM

La dura realidad de un campeón del mundo cántabro que no puede revalidar su título por lesión: «Merecía estar allí»

Juan de Quintana no podrá participar en el Mundial de kickboxing de Abu Dabi. El luchador de Cabezón de la Sal logró el oro en 2023 en Portugal

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

El cántabro Juan de Quintana afronta estos días uno de los momentos más duros de su carrera deportiva: no podrá defender en Abu Dabi el título de campeón del mundo de kickboxing ... que logró en 2023 en Portugal. La lesión del tobillo izquierdo que sufrió en el Celtic Open de Dublín —rotura de dos ligamentos— justo un mes antes del campeonato mundial lo ha dejado fuera de una competición para la que se sentía plenamente preparado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros
  2. 2

    Madrid-Santander en 34 minutos
  3. 3

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  4. 4

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  5. 5

    Las vacas vuelven al Ferial
  6. 6 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  7. 7

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales
  8. 8

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  9. 9

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  10. 10

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La dura realidad de un campeón del mundo cántabro que no puede revalidar su título por lesión: «Merecía estar allí»