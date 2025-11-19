La dura realidad de un campeón del mundo cántabro que no puede revalidar su título por lesión: «Merecía estar allí»

El cántabro Juan de Quintana afronta estos días uno de los momentos más duros de su carrera deportiva: no podrá defender en Abu Dabi el título de campeón del mundo de kickboxing ... que logró en 2023 en Portugal. La lesión del tobillo izquierdo que sufrió en el Celtic Open de Dublín —rotura de dos ligamentos— justo un mes antes del campeonato mundial lo ha dejado fuera de una competición para la que se sentía plenamente preparado.

Quintana reconoce que la situación le pesa profundamente. Explica que siente que es él «quien se merece estar allí» y que no poder hacerlo «por una lesión es muy frustrante». La preparación de esta temporada , marcada por la ilusión de revalidar el oro, también hace más difícil la renuncia. «Íbamos con la idea de revalidar el título. Nos veíamos otra vez campeones», admite.

Su entorno más cercano —el equipo de la Escuela de Quintana—, junto con el combinado nacional, decidió que no merecía la pena correr riesgos y que lo prioritario era una recuperación completa: «Estamos de acuerdo en que lo mejor es esperar y recuperar del todo el tobillo. Aún me quedan muchos campeonatos», afirma el luchador, que a sus 25 años sabe que aún tiene una década de alto nivel por delante.

El cántabro, que mantiene el número 1 del ranking, al menos hasta que se dispute el Mundial, tira de mentalidad para encajar el golpe y recuerda que en su deporte la fortaleza psicológica es clave: «Somos gente mentalmente fuerte. La vida es como un combate, no termina hasta que suena la campana».

Los que sí pelearán en Abu Dabi serán los cántabros Luna Vigo (dos bronces mundiales) y Eduardo Valdor (un bronce mundial junior).