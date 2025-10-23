Un fin de semana por todo lo alto en Potes

Marco G. Vidart Santander Jueves, 23 de octubre 2025, 12:57 | Actualizado 13:33h. Comenta Compartir

Si estar en Liébana ya supone estár más cerca del cielo, este fin de semana eso se acentuará aún más. La undécima edición de las Jornadas de la Montaña Lebaniega se celebran desde este viernes y hasta el domingo en Potes. Y no solo habrá conferencias, exposiciones o rutas para todos los interesados. La Copa Urbana de escalada volverá a reunir a quienes quieran pasar un buen rato por las paredes de edificios de la capital lebaniega o quienes quieran dar sus primeros 'pasos' en una pared. Junto a ellos, los mejores del asunto en todo el país. Las Copas de España de velocidad y bloques se celebran el sábado y el domingo, para coronar a los ganadores finales de las competiciones.

Susana Ruiz, directora general de Deportes del Gobierno de Cantabria; Carlos González, organizador de las Jornadas; Emilio Cuadrado, director comercial de CaixaBank en Cantabria y Asturias; Finuco Martínez, responsable de B3 Sportainment; y Juan Pérez, presidente de la Federación Cántabra de Montaña y Escalada, fueron los encargados de presentar tanto las Jornadas como las pruebas de las Copas.

Ampliar Carlos González, Finuco Martínez, Susana Ruiz, Emilio Cuadrado y Juan Pérez, durante la presentación de las Jornadas. DM

Las Jornadas de la Montaña Lebaniega contarán con conferencias en las que habrá ponentes de la talla de Sebastián Álvaro, el responsable de aquí mítico programa de 'Al filo de lo Imposible'; la escaladora María José Cardell; la esquiadora María Martín o Carlos Soria, uno de los nombres sagrados del alpinismo en España y que a sus 86 años viene de hacer una expedición al Manaslu. Además, habrá talleres de seguridad en montaña, exposiciones fotográficas y rutas a pie. En principio, estaba previsto ir a Peña Vieja, «pero por las previsiones meteorológicas, no es seguro e iremos por el bosque de Fuente Dé», señaló Carlos González.

En cuanto a las Copas de España de bloques y velocidad, Finuco Martínez destacó que es «un lujo» volver a Potes para las finales. «Habrá 366 participantes de toda España y todas las categorías». Auguró que «vamos a reventar Potes», debido a la afluencia de gente, y animó a pasar un fin de semana «muy vertical» en la capital lebaniega. En esos rocódromos artificiales realizarán sus ejercicios deportistas como Eric López, Guillermo Peinado o Izíar 'Ichi' Martínez. Sesenta de los participantes competirán en la prueba de velocidad y el resto, en la de bloques.

Y luego estará la Copa Urbana de escalada. Esa que se distrubuirá por varios puntos de Potes. «Hay 162 inscritos», resaltó Carlos González. Para alegría de la organización, ha habido un incremento exponencial de niños respecto a la edición del año pasado. «De ocho en 2024 hemos pasado a más de 40», añadió Finuco Martínez.