Marco García Vidart Santander Lunes, 7 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Séptimas en Sestao para cerrar su primer fin de semana en la élite del remo en la sexta plaza de la general. Si la Liga ... Euskotren acabase hoy, Astillero lograría la permanencia. Y las azules no tienen demasiado lejos, apenas a unos pocos segundos, a otros botes. Visto desde fuera, la cosa no suena mal. Y desde dentro tampoco, pero con matices. «El fin de semana no es el reflejo de lo que somos. Hacemos muy bien el calentamiento, pero nos cuesta mucho entrar en la remada». Sara Vázquez, la entrenadora de las azules, es tajante. «Lo hemos dado todo, pero creemos que hay más. Lo podemos hacer mucho mejor».

Aunque no es de poner excusas, Vázquez señala que la calle 1, por la que bogaron ayer en el campo de regateo de la zona de Portugalete, penalizó a las suyas. «Ha habido un tramo que nos ha lastrado una barbaridad», en una ría de Bilbao con «corrientes y viento». Las azules ciabogaron en la tercera plaza, por detrás de Hibaika y Donostiarra y por delante de Hondarribia. Las posiciones se mantuvieron así hasta el término de la primera tanda. Luego, en la segunda, Orio y Donostia Arraun Lagunak protagonizaron un espectacular mano a mano y que promete emociones fuertes a lo largo de la temporada. Como ocurrió el sábado, ganó Donostia. Y como ocurrió el sábado, por menos de un segundo, al rebasar esta vez a las amarillas en los últimos metros para imponerse por 46 centésimas. «Yo creo que pueden ser los nervios», señala la preparadora astillerense. «Hemos pecado un poco de ansiedad y no hemos dado continuidad a nuestra remada». Por eso, confía en que una vez pasado el debut, la tripulación astillerense solo vaya a mejor. Vázquez se apoya además en un dato. «Ayer, en el segundo largo hemos hecho el cuarto mejor tiempo de todas, 4.55.75». Así que no queda otra que trabajar esta semana. Irán a Santander a entrenar en la mar, «porque ya llegan las regatas de mar. Ahí las calles ya no influyen tanto». La entrenadora de las azules también confía en algo que las integrantes de la trainera han demostrado en los últimos cursos. «Cada equipo juega sus cartas y nosotras somos de ir de menos a más durante la temporada». El primer fin de semana de Astillero en la élite del remo se salda con una nota más que aceptable, pero las azules no se conforman. «A ver si rompemos esa barrera de los nervios y encontramos nuestro sitio. Ojalá que sea dos puestos más arriba en la clasificación».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión