Nicolás Cobo destaca en el Concurso Nacional de Saltos de Otoño, en Heras

La séptima edición del Concurso Nacional de Saltos de otoño de categoría tres estrellas arrancó ayer en las instalaciones de Heras Horses & Events, con una ... excelente participación y un alto nivel deportivo. La jornada inaugural reunió nada menos que 268 salidas a pista, repartidas en siete pruebas -tres oficiales y cuatro complementarias-.

La competición se abrió a las nueve de la mañana con el Trofeo Rótulos Bedia, sobre una altura de 1,35 metros y con 42 binomios en liza. El más rápido fue Kevin González de Zárate, que a lomos de Helsinki paró el crono en 33,36 segundos, marcando un ritmo inalcanzable para el resto. La amazona vasca Ibone Ibáñez firmó la segunda plaza, mientras que el también vasco Ekaim Azcárraga completó un podio de gran nivel.

A continuación se disputó el Trofeo Subaru, sobre una altura de 1,30 metros, con 51 participantes. La experiencia del jinete vasco Pello Elourdy se impuso con autoridad, logrando la victoria con un tiempo de 60,94 segundos. A tres segundos quedó Izaro Junquera, mientras que el tercer cajón del podio fue para la joven cántabra Carmen Ansu Rumoroso, quien firmó una destacada actuación ante su público.

La tercera prueba oficial del día, el Trofeo Estudio de Fluidos (1,20 metros), reunió a 52 binomios y dejó como gran protagonista al jinete cántabro Nicolás Cobo, que con Corinna logró el mejor registro con 66,95 segundos. Muy cerca quedó Alonso López Benito, a apenas tres milésimas, y el propio Alonso cerró el podio con su segundo caballo.

Carmen Ansu Rumoroso logró un meritorio podio en un día con brillo de Kevin González de Zárate y Pello Elorduy

La jornada continuó con las pruebas complementarias, que mantuvieron el ambiente competitivo y festivo en la pista de Heras. El Trofeo Propenor (1,10 metros) contó con 55 salidas, mientras que las pruebas de 1 metro, 0,80 y 0,50 metros reunieron 35, 27 y seis binomios, respectivamente, consolidando la cifra récord de participación en esta jornada inaugural.

La intensa jornada deportiva dio paso a una barbacoa, cortesía de la organización, y a una animada fiesta que sirvió de colofón perfecto para el arranque del concurso. La competición continuará hoy con una nueva jornada, repleta de emoción: tres pruebas oficiales y cuatro complementarias. Entre ellas destaca el Pequeño Gran Premio Trofeo Restaurante Itxaski, sobre 1,30 metros, que se perfila como uno de los platos fuertes del fin de semana, en el que Heras se vuelve a convertir en epicentro hípico del norte de España.