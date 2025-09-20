El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Kevin González de Zárate fue el ganador de la prueba reina, a lomos de Helsinki. ANBE
Hípica

Nicolás Cobo destaca en el Concurso Nacional de Saltos de Otoño, en Heras

El cántabro, a lomos de Corinna, se impone en una de las pruebas de la jornada inaugural

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La séptima edición del Concurso Nacional de Saltos de otoño de categoría tres estrellas arrancó ayer en las instalaciones de Heras Horses & Events, con una ... excelente participación y un alto nivel deportivo. La jornada inaugural reunió nada menos que 268 salidas a pista, repartidas en siete pruebas -tres oficiales y cuatro complementarias-.

