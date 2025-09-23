El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Frente al pabellón polideportivo que lleva su nombre en Cueto, en el Barrio Bellavista.
«Tanto Niñuco, Niñuco... Me quedé con Uco»

«Los de Cueto éramos peleones. A mí siempre me gustaba estar por ahí engarrándome con uno o con otro», confesaba antes de descubrir su estrella de la fama en Santander

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:59

Era muy pequeño cuando le empezaron a llamar Niñuco. «Pero peleón», recalca. En su mirada aún se podía percibir esa rebeldía. «Tanto niñuco, niñuco... que ... me quedé con Uco». Y tanto que se quedó. Es probable que pocos sepan que en realidad se llamaba Cecilio Lastra González (1951-2025). Ni los de antes, los que le conocieron con los guantes y «engarrándose por ahí», ni los jóvenes de ahora, que disfrutan en Cueto de un pabellón que, desde 2018, lleva su nombre. Ese reconocimiento, como unos cuantos más, le llegó en vida. «Es algo muy bonito que te reconozcan en tu casa». Así llamaba a Cueto, al «campo de San Pablo» al que llegó con tres meses después de nacer en Monte y del que solo se marchó para el último viaje.

